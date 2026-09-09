Citroen ने बढ़ाई Aircross X और Basalt X की रेंज, eC3X भी 330km रेंज के साथ हुई अपडेट; जानिए कीमत और फीचर्स

फ्रांस की कार कंपनी Citroen ने भारत में अपनी कारों की रेंज को अपडेट किया है। कंपनी ने Aircross X और Basalt X SUV के नए वेरिएंट लॉन्च किए हैं। इसके साथ ही eC3X इलेक्ट्रिक हैचबैक की रेंज को भी बढ़ाया गया है। नए मॉडल्स की शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।

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Aircross X और Basalt X में मिले नए इंजन और फीचर विकल्प

Citroen ने दोनों SUV के लाइनअप को ज्यादा विकल्पों के साथ पेश किया है। अब Aircross X और Basalt X में YOU Turbo वेरिएंट शामिल किया गया है। इसमें 110hp पावर वाला 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो अब पहले से नीचे वाले वेरिएंट में भी उपलब्ध होगा।

वहीं, कंपनी ने MAX वेरिएंट में 82hp वाला नैचुरली एस्पिरेटेड 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन भी उपलब्ध कराया है। इसके अलावा नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ CNG का विकल्प भी पूरे लाइनअप में दिया गया है। हालांकि, CNG वेरिएंट की कीमत और स्पेसिफिकेशन की जानकारी कंपनी ने अभी साझा नहीं की है।

Comfort Edition पैकेज में मिलेंगे अतिरिक्त फीचर्स

नए Aircross X और Basalt X वेरिएंट में कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। बेस YOU ट्रिम में Comfort Edition पैकेज का विकल्प मिलेगा, जिसके लिए ग्राहकों को 20,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

इस पैकेज में एम्बिएंट लाइटिंग, 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और बेज कलर की लेदरेट सीटें शामिल हैं।

Citroen Basalt X और Aircross X की कीमत

Citroen Basalt X YOU Turbo की कीमत 9.99 लाख रुपये रखी गई है। वहीं Aircross X YOU Turbo Comfort Edition की कीमत 10.69 लाख रुपये है।

Basalt X MAX NA की कीमत 11.34 लाख रुपये और Aircross X MAX NA की कीमत 11.62 लाख रुपये है। कंपनी ने बताया है कि ये सभी कीमतें शुरुआती और एक्स-शोरूम कीमतें हैं।

eC3X इलेक्ट्रिक कार की बढ़ी रेंज

SUV अपडेट के साथ Citroen ने अपनी eC3X इलेक्ट्रिक हैचबैक को भी अपडेट किया है। अब इस इलेक्ट्रिक कार में 330km की दावा की गई MIDC रेंज मिलेगी। इससे पहले इसकी रेंज 325km थी।

कंपनी के अनुसार, एनर्जी एफिशिएंसी और ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल में सुधार के कारण इसकी ड्राइविंग रेंज बढ़ी है। eC3X EXTENDED को Battery-as-a-Service (BaaS) मॉडल के साथ भी खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत 6.99 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि बैटरी रेंटल चार्ज 2.26 रुपये प्रति किलोमीटर रखा गया है।

नई फाइनेंस स्कीम से कम होगी शुरुआती EMI

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Citroen ने नए मॉडल्स के लिए स्टेप-अप फाइनेंस स्कीम भी शुरू की है। इसमें ग्राहकों को 7 साल तक की लोन अवधि का विकल्प मिलेगा। कंपनी के अनुसार, इस स्कीम में शुरुआती सालों में EMI सामान्य लोन की तुलना में कम रखी जाएगी।

Basalt X रेंज के लिए EMI 9,999 रुपये और Aircross X के लिए EMI 10,555 रुपये से शुरू होगी। यह शुरुआती EMI लोन अवधि के पहले साल के लिए लागू होगी।

Citroen के अपडेटेड Aircross X, Basalt X और eC3X EXTENDED मॉडल्स 7 सितंबर 2026 से भारत में कंपनी की डीलरशिप पर उपलब्ध हैं।