Jawa 42 All Stars Edition ने मारी एंट्री, नए स्टार थीम लुक के साथ जानें कीमत और फीचर्स

क्लासिक लेजेंड्स इन दिनों अपनी बाइक्स को लगातार अपडेट कर रही है। कंपनी ने हाल ही में Jawa 42 Bobber और Jawa 42 FJ को अपडेट किया था। अब कंपनी ने अपनी Jawa 42 रेंज में एक और नया स्पेशल एडिशन जोड़ा है। कंपनी ने Jawa 42 All Stars Edition लॉन्च किया है। इस बाइक में कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जबकि इसके इंजन और मैकेनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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नए ग्राफिक्स और स्टार थीम

Jawa 42 All Stars Edition को खास तौर पर नए लुक के साथ पेश किया गया है। बाइक में नए ग्राफिक्स के साथ एक्सक्लूसिव स्टार थीम डिटेलिंग दी गई है। यानी इसका मुख्य बदलाव इसके डिजाइन और लुक में देखने को मिलता है। यह Jawa 42 का स्पेशल एडिशन वेरिएंट है।

कंपनी ने इसे फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए पेश किया है। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि बाइक की डिलीवरी 14 सितंबर 2026 से शुरू होगी।

कितनी है कीमत?

Jawa 42 All Stars Edition की शुरुआती कीमत 1.85 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है। स्टैंडर्ड वेरिएंट की तुलना में इसका स्पेशल एडिशन करीब 10 हजार रुपये महंगा है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

इसके अलग-अलग कलर वेरिएंट की कीमत भी अलग है। ब्लैक वेरिएंट की कीमत 1,89,942 रुपये एक्स-शोरूम है। वहीं नेबुला ब्लू, बैटर ग्रीन और मॉस ग्रे वेरिएंट की कीमत 1,86,942 रुपये एक्स-शोरूम है। ऑल स्टार्स आइवरी वेरिएंट की कीमत 1,84,942 रुपये एक्स-शोरूम है।

Jawa 42 Bobber All Stars भी हुई लॉन्च

क्लासिक लेजेंड्स ने इसी हफ्ते की शुरुआत में Jawa 42 Bobber All Stars को भी लॉन्च किया था। इस स्पेशल एडिशन की शुरुआती कीमत 2.09 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है। इसके बाद अब Jawa 42 All Stars Edition को भी कंपनी ने अपनी रेंज में शामिल कर लिया है।

इंजन में नहीं हुआ बदलाव

Jawa 42 All Stars Edition में कंपनी ने कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया है। इसमें पहले की तरह 294.72 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड DOHC इंजन दिया गया है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है।

यह इंजन 27.1 एचपी की पावर और 26.3 एनएम का टॉर्क पैदा करता है। ब्रेकिंग के लिए बाइक में 280 एमएम का फ्रंट और 240 एमएम का रियर डिस्क ब्रेक दिया गया है। इसमें डुअल-चैनल ABS भी मिलता है।