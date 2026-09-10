Apple iPhone 18 Pro में Apple Intelligence का नया दौर, नई Siri AI अब समझेगी आपकी जरूरतें

Apple ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ सिर्फ हार्डवेयर अपग्रेड नहीं किया है, बल्कि कंपनी ने फोन इस्तेमाल करने के तरीके को भी बदलने की कोशिश की है। नए iOS 27 के साथ इन दोनों मॉडल्स में अगली पीढ़ी की Apple Intelligence और नया Siri AI दिया गया है, जो पहले के मुकाबले ज्यादा समझदार, व्यक्तिगत और बातचीत करने में सक्षम है।

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नई Siri AI बनेगी आपका Personal Assistant

iPhone 18 Pro सीरीज में आने वाली नई Siri अब सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगी। Apple Intelligence की मदद से Siri यूजर के व्यक्तिगत संदर्भ को समझ सकेगी और जरूरत के समय सही जानकारी उपलब्ध करा सकेगी।

उदाहरण के लिए, Siri अब आपके Messages, Emails, Photos और दूसरी ऐप्स में मौजूद जानकारी को समझकर आपके काम आसान कर सकेगी। यानी अगर आपको किसी पुराने मैसेज, फोटो या जानकारी को ढूंढना है तो Siri ज्यादा बेहतर तरीके से मदद कर पाएगी।

स्क्रीन पर दिख रही चीजों को समझेगी Siri

नई Siri का एक बड़ा फीचर On-Screen Awareness है। इसके जरिए Siri आपके फोन की स्क्रीन पर मौजूद कंटेंट को समझ सकेगी और उसी के आधार पर कार्रवाई कर पाएगी।

अगर स्क्रीन पर कोई पता, फोटो, लिंक या जानकारी मौजूद है तो Siri उसे पहचानकर उससे जुड़े काम पूरे करने में मदद कर सकती है। इससे यूजर को बार-बार अलग-अलग ऐप खोलने की जरूरत कम होगी।

कैमरे से मिलेगी Real-Time जानकारी

iPhone 18 Pro सीरीज में कैमरा ऐप के अंदर Siri Mode भी दिया गया है। इसकी मदद से यूजर कैमरे के सामने मौजूद चीजों के बारे में जानकारी ले सकता है।

जैसे किसी वस्तु, जगह या चीज को कैमरे से दिखाकर उसके बारे में जानकारी हासिल करना और उससे जुड़े काम करना आसान हो जाएगा।

AI से बेहतर होगी फोटो एडिटिंग

Apple Intelligence की मदद से फोटो एडिटिंग भी ज्यादा स्मार्ट हो जाएगी। नए फीचर्स जैसे Spatial Reframing, Extend और बेहतर Clean Up यूजर को फोटो लेने के बाद उसमें बदलाव करने की सुविधा देंगे।

वहीं Image Playground अब ज्यादा वास्तविक यानी photorealistic तस्वीरें बनाने में सक्षम होगा। इससे यूजर AI की मदद से नई तस्वीरें बना सकेगा और अपनी क्रिएटिविटी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा।

Safari और ऐप्स में भी AI का इस्तेमाल

Apple ने AI को सिर्फ Siri तक सीमित नहीं रखा है। Safari में नया Notify Me फीचर दिया गया है, जो किसी वेबसाइट में बदलाव होने पर यूजर को जानकारी देगा।

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उदाहरण के तौर पर किसी प्रोडक्ट की कीमत कम होना या कोई सामान दोबारा उपलब्ध होना जैसी अपडेट अब आसानी से मिल सकेंगी।

Privacy पर Apple का फोकस

AI फीचर्स के साथ Apple ने प्राइवेसी को भी सबसे अहम बताया है। कंपनी के मुताबिक Apple Intelligence के कई काम सीधे डिवाइस पर ही प्रोसेस होते हैं।

जहां क्लाउड की जरूरत पड़ती है, वहां Private Cloud Compute तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यूजर की निजी जानकारी सुरक्षित रहे।