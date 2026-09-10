Apple vs Samsung vs Google: iPhone Duo से लेकर Watch और AirPods तक, Apple ने छेड़ी टेक्नोलॉजी की नई जंग

Apple ने अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट में iPhone Duo, iPhone 18 Pro सीरीज, Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4 और AirPods 5 पेश कर टेक्नोलॉजी मार्केट में बड़ा दांव खेल दिया है। इस बार Apple का मुकाबला सिर्फ नए स्मार्टफोन से नहीं, बल्कि उन कंपनियों से है जो पिछले कई सालों से फोल्डेबल फोन, AI और हेल्थ टेक्नोलॉजी में बढ़त बनाए हुए हैं।

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Foldable Phone की जंग में Apple की एंट्री

फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजार में अब तक Samsung और चीनी कंपनियों का दबदबा रहा है। Samsung Galaxy Z Fold सीरीज ने इस कैटेगरी को आगे बढ़ाया है, लेकिन अब Apple ने iPhone Duo के साथ इस बाजार में कदम रख दिया है।

iPhone Duo में 7.6 इंच की फोल्डेबल इनर स्क्रीन और 5.4 इंच का आउटर डिस्प्ले दिए गए हैं। Apple ने इसे सिर्फ फोल्ड होने वाले फोन के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे डिवाइस के रूप में पेश किया है जो फोन और टैबलेट दोनों का अनुभव देने की कोशिश करता है।

Samsung Galaxy Z Fold सीरीज जहां कई पीढ़ियों से फोल्डेबल डिजाइन को बेहतर बना रही है, वहीं Apple पहली बार इस सेगमेंट में उतरा है। Apple का दांव है कि उसका मजबूत हार्डवेयर, iOS इकोसिस्टम और प्राइवेसी फीचर्स यूजर्स को आकर्षित करेंगे।

AI की लड़ाई: Apple Intelligence vs Google Gemini vs Samsung Galaxy AI

स्मार्टफोन की अगली बड़ी लड़ाई अब AI को लेकर है। Apple ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Plus में Apple Intelligence और नई Siri AI को सबसे बड़े फीचर्स में शामिल किया है।

नई Siri अब सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यूजर के मैसेज, ईमेल, फोटो और स्क्रीन पर मौजूद जानकारी को समझकर काम करने में मदद करेगी।

वहीं Samsung पहले से Galaxy AI के जरिए लाइव ट्रांसलेशन, फोटो एडिटिंग और AI-आधारित फीचर्स दे रहा है। Google Pixel सीरीज भी Gemini AI और स्मार्ट कैमरा फीचर्स के जरिए इस दौड़ में मजबूत स्थिति में है।

Apple का फोकस यहां अलग है कंपनी AI को ज्यादा व्यक्तिगत बनाने के साथ-साथ प्राइवेसी और ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंग को बड़ा हथियार बना रही है।

Performance Battle: A20 Pro चिप का मुकाबला

iPhone 18 Pro और Pro Max में नई A20 Pro चिप दी गई है। Apple का दावा है कि यह चिप ज्यादा तेज प्रदर्शन और बेहतर AI क्षमता देती है।

Android फ्लैगशिप फोन जहां Qualcomm Snapdragon और MediaTek Dimensity जैसे प्रोसेसर पर निर्भर हैं, वहीं Apple अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर नियंत्रण रखता है। यही वजह है कि कंपनी लंबे समय से performance optimization में बढ़त का दावा करती रही है।

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Camera War: 48MP बनाम 200MP का मुकाबला

कैमरा सेगमेंट में भी मुकाबला काफी तेज है। iPhone 18 Pro में Apple ने 48MP कैमरा सिस्टम, Variable Aperture और बेहतर AI फोटो फीचर्स दिए हैं।

दूसरी तरफ Samsung Galaxy Ultra मॉडल्स लंबे समय से हाई-मेगापिक्सल कैमरा और ज्यादा zoom क्षमता के लिए जाने जाते हैं। Galaxy S26 Ultra जैसे मॉडल 200MP कैमरा और advanced zoom capabilities के साथ बाजार में मौजूद हैं।

Apple का फोकस सिर्फ megapixel संख्या पर नहीं, बल्कि image processing, video quality और AI-based photography पर है।

Smartwatch Market में Apple का नया दांव

Apple Watch Series 12 और Watch Ultra 4 के जरिए कंपनी ने हेल्थ और फिटनेस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। नई वॉच में S11 चिप, बेहतर हेल्थ सेंसर और Readiness Score जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Samsung Galaxy Watch और Garmin जैसे ब्रांड पहले से फिटनेस और स्पोर्ट्स ट्रैकिंग में मजबूत हैं। लेकिन Apple का फायदा उसका iPhone ecosystem है, जहां Watch, iPhone और AirPods एक साथ बेहतर तरीके से काम करते हैं।

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AirPods 5 vs Galaxy Buds: Audio Market की नई जंग

AirPods 5 में Apple ने बेहतर Active Noise Cancellation, Adaptive Audio और Siri AI सपोर्ट दिए हैं।

वहीं Samsung Galaxy Buds और Sony जैसे ब्रांड भी बेहतर ANC और हाई-क्वालिटी ऑडियो के साथ मौजूद हैं। Apple की चुनौती यह होगी कि क्या वह ज्यादा कीमत के बावजूद यूजर्स को अपने इकोसिस्टम में बनाए रख पाएगा।

Apple का सबसे बड़ा हथियार: Ecosystem

जहां Samsung, Google और दूसरे ब्रांड अलग-अलग डिवाइस में मुकाबला कर रहे हैं, वहीं Apple का सबसे बड़ा फायदा उसका पूरा इकोसिस्टम है।

iPhone, Apple Watch, AirPods, Mac और AI फीचर्स एक साथ मिलकर ऐसा अनुभव देने की कोशिश करते हैं, जिसे कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग बताती है।

iPhone Duo के साथ Apple ने फोल्डेबल बाजार में देर से एंट्री जरूर की है, लेकिन कंपनी की रणनीति साफ है पहले तकनीक को तैयार करना और फिर उसे बड़े पैमाने पर बाजार में उतारना। अब देखना होगा कि क्या Apple की एंट्री फोल्डेबल फोन को एक प्रीमियम कैटेगरी से निकालकर आम यूजर्स तक पहुंचा पाएगी।