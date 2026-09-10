Apple Watch Series 12 Ultra 4 और AirPods 5 लॉन्च: नए AI फीचर्स हेल्थ ट्रैकिंग और बेहतर ऑडियो के साथ Apple का बड़ा अपडेट

iPhone 18 Pro और iPhone Duo के साथ Apple ने अपने Watch और AirPods लाइनअप को भी अपग्रेड किया है। कंपनी ने Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 और AirPods 5 लॉन्च किए हैं। इन नए डिवाइस में Apple ने हेल्थ मॉनिटरिंग, बैटरी, AI फीचर्स और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर फोकस किया है।

advertisement

Apple Watch Series 12 में नया S11 चिप और बेहतर हेल्थ फीचर्स

नई Apple Watch Series 12 में कंपनी की नई S11 चिप दी गई है, जिसे Apple अब तक की सबसे ताकतवर वॉच चिप बता रही है। इसमें नया Health Sensing System दिया गया है, जो हार्ट रेट को पहले से ज्यादा तेजी से ट्रैक करता है।

अब यह वॉच हर 5 सेकंड में हार्ट रेट मापने में सक्षम होगी। इसके अलावा इसमें ज्यादा बार HRV यानी Heart Rate Variability Tracking भी मिलेगा।

Apple ने इसमें नया Readiness Score फीचर जोड़ा है। यह 0 से 10 तक का स्कोर देता है, जिसमें यूजर की एक्टिविटी, ट्रेनिंग लोड, नींद और शरीर के संकेतों को देखकर बताया जाता है कि आज आराम करना बेहतर है या ज्यादा मेहनत की जा सकती है।

वॉच में नया Steps Complication और बेहतर Pedometer System भी दिए गए हैं, जिससे कदमों और इंडोर दूरी की ट्रैकिंग ज्यादा सटीक होगी।

Apple Watch Series 12 की बैटरी और डिजाइन

Apple Watch Series 12 दो साइज में आती है 42mm और 46mm। इसमें रोजाना इस्तेमाल के लिए 24 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है।

आउटडोर वर्कआउट के दौरान इसकी बैटरी लाइफ पहले से 25% ज्यादा बताई गई है और यह करीब 10 घंटे तक चल सकती है। सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने पर 12 घंटे तक की बैटरी मिलने का दावा किया गया है।

यह वॉच Aluminium, Titanium और Ceramic फिनिश में उपलब्ध होगी। Aluminium मॉडल में मजबूत Ceramic Shield 2 भी दिया गया है।

Apple Watch Ultra 4: एडवेंचर और फिटनेस यूजर्स के लिए

Apple Watch Ultra 4 को खास तौर पर फिटनेस और एडवेंचर पसंद करने वाले यूजर्स के लिए पेश किया गया है। इसमें भी नया S11 चिप और Health Sensing System दिए गए हैं। Ultra 4 में ज्यादा बैटरी मिलती है। Apple के मुताबिक यह:

सामान्य इस्तेमाल में 50 घंटे तक,Low Power Mode में 84 घंटे तक,GPS और हार्ट रेट ट्रैकिंग के साथ Extended Workout में 25 घंटे तक चल सकती है।

advertisement

यह Natural और Black Titanium फिनिश में आएगी। इसके साथ नए Trail Loop, Alpine Loop और Ocean Band विकल्प भी मिलेंगे।

AirPods 5 में बेहतर ANC और Siri AI सपोर्ट

Apple ने नए AirPods 5 भी लॉन्च किए हैं। कंपनी का दावा है कि यह ओपन-ईयर डिजाइन में अब तक का सबसे बेहतर Active Noise Cancellation (ANC) अनुभव देगा।

Apple के मुताबिक AirPods 5 में AirPods 4 ANC मॉडल के मुकाबले 50% तक ज्यादा शोर कम करने की क्षमता है। इसमें बेहतर Transparency Mode, Adaptive Audio और Conversation Awareness जैसे फीचर्स मिलते हैं।

नए Acoustic Architecture और Adaptive EQ की मदद से साउंड क्वालिटी और Personalized Spatial Audio अनुभव को बेहतर बनाया गया है। iOS 27 वाले iPhone के साथ AirPods 5 में Siri AI सपोर्ट, Head Gesture Control और Live Translation जैसे फीचर्स भी मिलेंगे।

Apple Watch Series 12 Ultra 4 और AirPods 5 की कीमत भारत में:

Apple Watch Series 12 Aluminium मॉडल: ₹56,900 से शुरू

Apple Watch Series 12 Titanium मॉडल: ₹99,900

Apple Watch Series 12 Ceramic मॉडल: ₹1,24,900

Apple Watch Ultra 4: ₹1,09,900

Apple Watch Ultra 4 Titanium Milanese Loop: ₹1,24,900

वहीं AirPods 5 की कीमत:

advertisement

बिना Wireless Charging Case: ₹14,900

Wireless Charging Case के साथ: ₹17,900

इन सभी डिवाइस की प्री-ऑर्डर बुकिंग शुरू हो चुकी है और बिक्री 18 सितंबर से शुरू होगी।

Apple ने इस बार Watch और AirPods में सिर्फ हार्डवेयर बदलाव नहीं किए हैं, बल्कि AI, हेल्थ ट्रैकिंग और स्मार्ट फीचर्स के जरिए इन्हें ज्यादा व्यक्तिगत और उपयोगी बनाने की कोशिश की है।