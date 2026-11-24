Apple के आने वाले iPhone 18 सीरीज को लेकर नई जानकारी सामने आई है। ताजा लीक के मुताबिक, कंपनी अपने कम कीमत वाले iPhone 18e के डिजाइन में बड़ा बदलाव कर सकती है। फोन के पीछे नया कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल सकता है, जो महंगे iPhone Pro मॉडल जैसा होगा। वहीं, iPhone Air 2 में भी कैमरे को लेकर बड़ा अपग्रेड मिलने की उम्मीद है।

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Engadget की रिपोर्ट के मुताबिक, Apple की सप्लाई चेन से जुड़ी जानकारी के आधार पर कुछ CAD तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों से iPhone 18e, iPhone 18 और iPhone Air 2 के संभावित डिजाइन का पता चलता है।

iPhone 18e में क्या होगा नया?

मौजूदा iPhone 17e में पीछे एक कैमरा मिलता है, जो फोन की बॉडी से थोड़ा बाहर निकला हुआ है। इसके फ्लैश और माइक्रोफोन सीधे बैक पैनल में लगे हैं।

लेकिन लीक हुई तस्वीरों के मुताबिक, iPhone 18e में लगभग चौकोर कैमरा मॉड्यूल मिल सकता है। इसका साइज करीब 28 mm x 35 mm बताया गया है।

इस नए मॉड्यूल में सिंगल रियर कैमरा, LED फ्लैश और माइक्रोफोन एक साथ दिए जा सकते हैं। इसका डिजाइन कुछ हद तक M5 iPad Pro के कैमरा मॉड्यूल जैसा हो सकता है।

iPhone 18 के कैमरे में भी बदलाव?

रिपोर्ट के मुताबिक, सामान्य iPhone 18 का डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही रह सकता है। हालांकि, इसके कैमरा मॉड्यूल की मोटाई 3.45 mm से बढ़कर 3.8 mm हो सकती है।

Apple अपने बेस iPhone मॉडल में iPhone 15 के समय से 48MP Sony IMX904 कैमरा सेंसर इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में कैमरा मॉड्यूल की बढ़ती मोटाई नए सेंसर या बेहतर कैमरा हार्डवेयर का संकेत हो सकती है।

हालांकि, कंपनी ने अभी किसी कैमरा अपग्रेड की पुष्टि नहीं की है।

iPhone Air 2 में मिलेंगे दो कैमरे?

iPhone Air 2 में सबसे बड़ा बदलाव इसके कैमरे में देखने को मिल सकता है। लीक के मुताबिक, कंपनी इसमें दूसरा रियर कैमरा जोड़ सकती है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि दूसरा कैमरा अल्ट्रा-वाइड लेंस हो सकता है। दोनों कैमरे पीछे की तरफ एक सीध में लगे होंगे।

फोन की मोटाई पहले की तरह 5.6 mm रह सकती है, जबकि कैमरा मॉड्यूल की मोटाई बढ़कर 3.8mm हो सकती है।

कब लॉन्च होंगे नए iPhone?

रिपोर्ट के मुताबिक, Apple अब iPhone लॉन्च को दो हिस्सों में बांट रही है। सितंबर में प्रीमियम मॉडल पेश करने के बाद कंपनी अगले साल वसंत के मौसम में iPhone 18e, iPhone 18 और iPhone Air 2 लॉन्च कर सकती है।

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iPhone 18 और Air 2 में मौजूदा Dynamic Island डिजाइन बने रहने की उम्मीद है।

हालांकि, ये सभी जानकारियां लीक पर आधारित हैं। Apple ने अभी इन बदलावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और लॉन्च से पहले डिजाइन बदल भी सकता है।