दुनिया की बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia के को-फाउंडर Jensen Huang एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में निजी संबंधों से जुड़े विवाद के बाद CEO पद से हटाए जाने और फिर वापसी की खबरों के बीच एक नया खुलासा सामने आया है। Wall Street Journal (WSJ) की रिपोर्ट के मुताबिक, Huang ने कंपनी के बोर्ड के सामने स्वीकार किया कि उनके तीन कथित अफेयर के अलावा भी दूसरे संबंध रहे हैं।

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रिपोर्ट के अनुसार, 63 साल के Huang ने अपने व्यवहार पर पछतावा भी जताया। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ?

WSJ की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को Nvidia के बोर्ड की लंबी बैठक हुई। इसमें बोर्ड के सदस्यों ने Huang से कई घंटों तक बातचीत की।

इस दौरान Huang ने कथित तौर पर उन निजी संबंधों के बारे में भी बताया, जिनका पहले मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र नहीं हुआ था। उन्होंने अपने व्यवहार पर अफसोस जताया।

रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड ने उन्हें पारदर्शिता और ईमानदारी के महत्व के बारे में समझाया। इसके बाद सोमवार को उन्हें दोबारा CEO बनाने का फैसला किया गया।

चीनी जासूसी के आरोपों से कैसे जुड़ा विवाद?

रिपोर्ट के मुताबिक, विवाद की शुरुआत तब हुई जब Huang के एक चीनी कारोबारी महिला Alice Huang के साथ कथित संबंधों की बात सामने आई।

Alice सिंगापुर की कंपनी Megaspeed में अधिकारी रह चुकी हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने उन पर चीन के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया है। हालांकि, चीन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है।

इससे पहले New York Times और Reuters ने भी Huang के अन्य कथित निजी संबंधों को लेकर खबरें प्रकाशित की थीं।

कर्मचारियों ने किया जोरदार स्वागत

रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को Huang की Nvidia में वापसी पर कर्मचारियों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।

कैलिफोर्निया के सांता क्लारा स्थित कंपनी के मुख्यालय से सामने आए वीडियो में कर्मचारी उनका नाम पुकारते और स्वागत करते दिखाई दिए।

उनकी वापसी के समर्थन में एक ऑनलाइन याचिका भी चलाई गई थी, जिस पर हजारों लोगों ने हस्ताक्षर किए थे।

Nvidia के शेयरों में 33% की तेजी

दी गई रिपोर्ट के मुताबिक, Huang की वापसी की घोषणा के बाद सोमवार को Nvidia के शेयर शुरुआती कारोबार में 33% उछलकर 165.57 डॉलर पर पहुंच गए।

हालांकि, यह कीमत पिछले महीने के 239.24 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे थी।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कई टेक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने Huang की वापसी का समर्थन किया।