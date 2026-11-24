भारतीय कार बाजार में Kia की तीन रो वाली SUV Sorento ने अच्छी शुरुआत की है। अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच कंपनी ने इस SUV की कुल 4,252 यूनिट्स डीलरों तक पहुंचाई हैं। खास बात यह है कि इसके हाइब्रिड मॉडल की हिस्सेदारी डीजल से ज्यादा रही है। अक्टूबर में भी Sorento की डिस्पैच में सितंबर के मुकाबले करीब 24% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

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कंपनी इस SUV को हाइब्रिड और डीजल, दोनों इंजन विकल्पों के साथ पेश करती है। शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि हाइब्रिड मॉडल की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है।

अक्टूबर में कितनी बढ़ी Kia Sorento की डिस्पैच?

आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2026 में Kia Sorento की सिर्फ 365 यूनिट्स डीलरों को भेजी गई थीं। सितंबर में यह आंकड़ा बढ़कर 1,739 यूनिट्स हो गया।

अक्टूबर में कंपनी ने 2,148 यूनिट्स डिस्पैच कीं, जो सितंबर से 409 यूनिट्स ज्यादा हैं। इस तरह महीने-दर-महीने 23.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

हाइब्रिड मॉडल ने डीजल को छोड़ा पीछे

Kia Sorento की कुल 4,252 यूनिट्स में से 2,150 यूनिट्स हाइब्रिड मॉडल की रही हैं। यानी इसकी हिस्सेदारी करीब 51% है। वहीं, डीजल मॉडल की 2,102 यूनिट्स डिस्पैच हुई हैं, जो कुल आंकड़े का करीब 49% है।

सितंबर में हाइब्रिड की हिस्सेदारी 54.5% थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 56% हो गई।

अक्टूबर में हाइब्रिड मॉडल की डिस्पैच 27% बढ़कर 1,203 यूनिट्स पहुंच गई, जबकि डीजल मॉडल में 19.3% की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

दिलचस्प बात यह है कि अक्टूबर में कुल 409 अतिरिक्त यूनिट्स में से 256 हाइब्रिड मॉडल की थीं। यानी बढ़ोतरी में करीब 63% योगदान हाइब्रिड का रहा।

हाइब्रिड कारों की तरफ क्यों बढ़ रहा रुझान?

हाइब्रिड कारों में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है। इनकी खासियत यह है कि इन्हें इलेक्ट्रिक कार की तरह बाहर से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती।

भारत में बड़ी SUVs खरीदने वाले ग्राहक लंबे सफर और बेहतर माइलेज को महत्व देते हैं। ऐसे में हाइब्रिड तकनीक एक विकल्प बन सकती है।

हालांकि, डीजल मॉडल की हिस्सेदारी भी करीब आधी बनी हुई है।

क्या आगे भी जारी रहेगी तेजी?

Kia Sorento के शुरुआती आंकड़े उत्साहजनक हैं, लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। ये आंकड़े ग्राहकों को बेची गई कारों के नहीं, बल्कि कंपनी की तरफ से डीलरों को भेजी गई गाड़ियों के हैं।

इसलिए सिर्फ डिस्पैच के आधार पर ग्राहकों की पसंद का अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। आने वाले महीनों में रिटेल बिक्री के आंकड़ों से साफ होगा कि Sorento की मांग कितनी मजबूत है।