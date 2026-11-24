भारत के बड़े शहरों में नौकरी और बेहतर करियर के लिए आने वाले युवाओं की संख्या बढ़ रही है. इसके साथ ही किराए के घरों को लेकर लोगों की जरूरतें भी बदल रही हैं. अब सिर्फ कम किराया और अच्छी लोकेशन ही नहीं, बल्कि बिजली-पानी की बचत और पर्यावरण का ध्यान रखने वाले घरों की भी चर्चा हो रही है. ऐसे में जानते हैं कि को-लिविंग कंपनियां घरों को कैसे बेहतर बना रही हैं और इसका किराएदारों को कितना फायदा मिल सकता है.

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को-लिविंग कंपनियां कैसे बचा रही हैं बिजली-पानी?

मैनेज्ड हाउसिंग कंपनी Colive अपने घरों में बिजली और पानी की खपत कम करने के लिए कई बदलाव कर रही है. कंपनी LED लाइट्स, कॉमन एरिया में सेंसर वाली लाइट्स और कम पानी खर्च करने वाले नल लगा रही है.

सेंसर वाली लाइट्स जरूरत के हिसाब से जलती हैं, जिससे बेवजह बिजली खर्च होने से बच सकती है. वहीं, कम पानी वाले नल पानी की बर्बादी घटाने में मदद करते हैं. हालांकि, असली बचत इस बात पर निर्भर करती है कि बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं और सुविधाओं का इस्तेमाल कैसे होता है.

मोबाइल ऐप से आसान हो रहा किराए का काम

Colive ने नए किराएदारों की एंट्री, बिलिंग और दूसरे जरूरी कामों के लिए ऐप आधारित सिस्टम अपनाया है. इससे कागज का इस्तेमाल कम होता है और किराएदारों को कई काम ऑनलाइन करने की सुविधा मिलती है.

क्या ग्रीन घरों के लिए ज्यादा किराया देंगे युवा?

युवा किराएदारों को बिजली बचाने वाले उपकरण, पानी की कम बर्बादी और डिजिटल सुविधाएं पसंद आ सकती हैं. लेकिन घर चुनते समय किराया अब भी सबसे जरूरी बातों में शामिल है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

ग्रीन सुविधाओं से लंबे समय में बिजली-पानी का खर्च कम हो सकता है. हालांकि, इसका फायदा कम किराए या कम यूटिलिटी बिल के रूप में मिलेगा या नहीं, यह कंपनी पर निर्भर करता है. फिलहाल ऐसा पर्याप्त डेटा नहीं है, जिससे पता चले कि भारत के Gen Z युवा ग्रीन घरों के लिए कितना अतिरिक्त किराया देने को तैयार हैं.

ऑफिस के पास घर लेने से क्या फायदा?

घर की लोकेशन भी पर्यावरण पर असर डाल सकती है. ऑफिस के पास रहने से रोज आने-जाने की दूरी कम हो सकती है. इससे पेट्रोल-डीजल की खपत और प्रदूषण घटने की संभावना रहती है.

बेंगलुरु में Colive की प्रॉपर्टीज Bellandur IT कॉरिडोर के पास मौजूद हैं, जहां से बड़े टेक्नोलॉजी पार्क तक पहुंचना आसान हो सकता है. हालांकि, प्रदूषण कितना घटेगा, यह इस पर भी निर्भर करता है कि लोग पैदल जाते हैं, साइकिल चलाते हैं या निजी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं.

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ग्रीन घरों का असली फायदा कैसे पता चलेगा?

सिर्फ LED लाइट्स या पानी बचाने वाले नल लगाने से कोई घर पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल नहीं बन जाता. कंपनियों को यह भी दिखाना होगा कि बिजली-पानी की कितनी बचत हुई और आने-जाने से होने वाला प्रदूषण कितना कम हुआ.

भारत के को-लिविंग मार्केट के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ग्रीन सुविधाओं के साथ किराया भी किफायती रहे और किराएदारों को उनका वास्तविक फायदा मिले.