हर पीढ़ी के साथ लोगों की सोच और जिंदगी जीने का तरीका बदलता है. आज की युवा पीढ़ी यानी जेन जी भी कई पुरानी मान्यताओं से अलग रास्ता चुन रही है. चाहे करियर हो, पढ़ाई हो, शादी हो या अपनी सेहत का ख्याल रखना, युवाओं की प्राथमिकताएं बदल रही हैं. अब वे समाज की उम्मीदों से ज्यादा अपनी खुशी और जरूरतों को अहमियत दे रहे हैं. आइए जानते हैं वो 5 बातें, जिन पर जेन जी की सोच पहले की पीढ़ियों से अलग नजर आती है.

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1. सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं

पहले अच्छी नौकरी, मोटी सैलरी और महंगी चीजें खरीदना सक्सेस की पहचान माना जाता था. लेकिन जेन जी के लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है. कई युवा अब अपनी हेल्थ, फिटनेस और अच्छी लाइफस्टाइल को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं. शराब पीने को लेकर भी उनकी सोच बदल रही है. कुछ युवा शराब से पूरी तरह दूरी बना रहे हैं, तो कुछ यह समझना चाहते हैं कि उन्हें इसकी कितनी जरूरत है.

2. थेरेपी लेना कमजोरी नहीं, खुद का ख्याल रखना है

पहले मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों पर खुलकर बात करना आसान नहीं था. कई लोग थेरेपिस्ट की मदद लेने से भी हिचकिचाते थे. लेकिन जेन जी इस सोच को बदल रही है. युवा अब स्ट्रेस, एंग्जायटी और अपनी भावनाओं पर खुलकर बात कर रहे हैं. जरूरत पड़ने पर थेरेपी लेना उनके लिए कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने का एक तरीका है.

3. महंगी चीजों से ज्यादा यादगार पलों पर खर्च

जेन जी के लिए खुशी का मतलब सिर्फ महंगे कपड़े, गैजेट्स या दूसरी चीजें खरीदना नहीं है. कई युवा अब अपने पैसे नए अनुभवों पर खर्च करना पसंद करते हैं. इनमें घूमना, कॉन्सर्ट में जाना, म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेना और नई जगहों को एक्सप्लोर करना शामिल है. उनके लिए महंगे सामान से ज्यादा दोस्तों के साथ बिताए अच्छे पल और यादें मायने रखती हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर

4. नई स्किल सीखने के लिए कॉलेज ही जरूरी नहीं

पहले पढ़ाई और नई स्किल सीखने के लिए स्कूल-कॉलेज को सबसे जरूरी माना जाता था. लेकिन जेन जी अब सीखने के दूसरे रास्ते भी अपना रही है. ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब वीडियो, पॉडकास्ट और डिजिटल कम्युनिटी के जरिए युवा नई चीजें सीख रहे हैं. वे अपनी जरूरत और दिलचस्पी के हिसाब से स्किल बढ़ाना चाहते हैं. हालांकि, कई करियर के लिए कॉलेज की डिग्री आज भी जरूरी है.

5. शादी के लिए कोई तय उम्र जरूरी नहीं

पहले एक खास उम्र तक शादी करने का सामाजिक दबाव रहता था. लेकिन जेन जी के कई युवा शादी की जल्दी में नहीं हैं. वे पहले अपने करियर पर ध्यान देना, आर्थिक रूप से मजबूत बनना और खुद को बेहतर समझना चाहते हैं. उनके लिए शादी का फैसला उम्र से ज्यादा सही समय और अपनी तैयारी पर निर्भर करता है.

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जेन जी की ये बदलती सोच दिखाती है कि आज के युवा अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहते हैं. हालांकि, हर युवा की पसंद एक जैसी नहीं है, लेकिन पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने का चलन जरूर बढ़ रहा है.