IPO से पहले Anthropic की कमाई में बड़ा उछाल, 65 अरब डॉलर के पार पहुंचा रेवेन्यू

AI कंपनी Anthropic ने अपनी कमाई के मामले में बड़ी तेजी दर्ज की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी की सालाना कमाई का अनुमान अब 65 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच गया है। यह आंकड़ा कंपनी के मौजूदा प्रदर्शन के आधार पर निकाला गया है। पिछले साल के अंत की तुलना में Anthropic की रफ्तार सात गुना से ज्यादा बढ़ी है। कंपनी इस बढ़ती कमाई के साथ आईपीओ यानी शेयर बाजार में लिस्टिंग की तैयारी भी कर रही है, जिससे AI सेक्टर में मुकाबला और तेज होने वाला है।

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जुलाई के अंत तक 65 अरब डॉलर पहुंचा सालाना कमाई का अनुमान

Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, Anthropic का रेवेन्यू रन रेट जुलाई के अंत तक 65 अरब डॉलर पहुंच गया। रेवेन्यू रन रेट का मतलब होता है कि किसी छोटे समय के प्रदर्शन के आधार पर पूरे साल की कमाई का अनुमान लगाया जाता है। कंपनी ने यह आंकड़ा अपने निवेशकों के साथ नियमित अपडेट के दौरान साझा किया है।

Anthropic ने इस साल मई में हुई फंडिंग के बाद 965 अरब डॉलर की वैल्यूएशन हासिल की थी। इसके साथ ही यह दुनिया की बड़ी निजी कंपनियों में शामिल हो गई और पहली बार इसकी वैल्यूएशन OpenAI से ज्यादा हो गई।

Claude और Fable AI टूल से मिली कंपनी को मजबूती

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, Anthropic पहले AI की दौड़ में पीछे मानी जाती थी, लेकिन अब कंपनी ने अपने AI टूल्स के जरिए मजबूत पकड़ बनाई है। कंपनी के Claude और Fable टूल्स जटिल कामों को आसान बनाने में मदद करते हैं, खासकर कोडिंग जैसे कामों में इनका इस्तेमाल बढ़ा है।

कंपनी का सालाना कमाई अनुमान 2025 के आखिर में 9 अरब डॉलर से ज्यादा था, जो मई में बढ़कर 47 अरब डॉलर पार कर गया। वहीं OpenAI का सालाना कमाई अनुमान हाल ही में 40 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंचा था।

तिमाही कमाई में भी दिखी तेज बढ़त

रिपोर्ट के मुताबिक, Anthropic ने अपनी पिछली पूरी हुई तिमाही में शुरुआती तौर पर 11.5 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई दर्ज की। यह आंकड़ा 2025 की इसी अवधि में दर्ज 787 मिलियन डॉलर की कमाई से काफी ज्यादा है।

दस्तावेजों के मुताबिक, कंपनी ने इस तिमाही में एडजस्टेड ऑपरेटिंग इनकम भी पॉजिटिव दर्ज की है। कंपनी अब संभावित आईपीओ से पहले निवेशकों के साथ बैठकें कर रही है।

आईपीओ के जरिए OpenAI और दूसरी AI कंपनियों से मुकाबला

रिपोर्ट के मुताबिक, Anthropic ने शेयर बाजार में लिस्टिंग के लिए गोपनीय तरीके से दस्तावेज जमा किए हैं। कंपनी इस आईपीओ के लिए Morgan Stanley, Goldman Sachs और JPMorgan Chase के साथ काम कर रही है।

कंपनी की योजना पब्लिक मार्केट से फंड जुटाने की है, ताकि वह AI मॉडल बनाने की दौड़ में अपनी बढ़त बनाए रख सके। AI कंपनियां अपने नए मॉडल विकसित करने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर खर्च कर रही हैं।

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Anthropic से पहले OpenAI और DeepSeek पर भी नजर

रिपोर्ट के मुताबिक, अगर Anthropic इस साल पतझड़ में आईपीओ लाती है तो यह OpenAI से पहले शेयर बाजार में उतर सकती है। इसके अलावा चीन की AI कंपनी DeepSeek भी आईपीओ की तैयारी कर रही है और इस साल आवेदन कर सकती है।इस तरह AI सेक्टर में Anthropic, OpenAI और DeepSeek जैसी कंपनियों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो रही है।