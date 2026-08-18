Apple-Samsung की टेंशन बढ़ाएगा Google Pixel! भारत में 79% बढ़ी बिक्री, Pixel 11 से बड़ा खेल शुरू

स्मार्टफोन बाजार में Apple और Samsung की मजबूत पकड़ के बीच Google Pixel ने भारत में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ानी शुरू कर दी है। 2026 की पहली छमाही में भारत में Pixel की शिपमेंट 79 प्रतिशत बढ़ी है। Google अब Pixel 11 के जरिए प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी जगह और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। कंपनी का फोकस सिर्फ फोन के हार्डवेयर पर नहीं, बल्कि साफ Android अनुभव, शानदार कैमरा और AI फीचर्स पर भी है।

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Nexus से Pixel तक का सफर

Pixel की शुरुआत से पहले Google की Nexus सीरीज थी, जो मुख्य रूप से टेक-प्रेमियों और डेवलपर्स के बीच लोकप्रिय थी। 2016 में पहला Pixel लॉन्च हुआ और Google ने स्मार्टफोन कैमरा की दुनिया में बड़ा बदलाव किया। जहां दूसरी कंपनियां ज्यादा मेगापिक्सल और कई कैमरों पर जोर दे रही थीं, वहीं Google ने मशीन लर्निंग और HDR+ जैसी कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी तकनीक पर भरोसा किया।

अब कैमरे से आगे AI पर फोकस

2026 में Pixel की पहचान सिर्फ कैमरे तक सीमित नहीं है। Google अब Gemini AI और Android के गहरे इंटीग्रेशन को अपनी बड़ी ताकत बना रहा है। Pixel 11 सीरीज में Tensor G6 प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, बेहतर Gemini इंटीग्रेशन और 12GB रैम जैसे अपग्रेड दिए गए हैं। Pixel 11 Pro में नया HiLight LED नोटिफिकेशन फीचर, तेज वायरलेस चार्जिंग और बेहतर टेलीफोटो जूम भी मिलता है।

भारत में Pixel की बड़ी छलांग

Pixel के लिए सबसे बड़ी अच्छी खबर भारत से आई है। 2026 की पहली छमाही में भारत में Pixel शिपमेंट 79 प्रतिशत बढ़े। ग्लोबल स्तर पर भी Pixel शिपमेंट में साल-दर-साल 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, ग्लोबल मार्केट शेयर अभी भी 1 प्रतिशत से थोड़ा कम है और 2026 में करीब 2 मिलियन शिपमेंट का अनुमान है।

भारत में Pixel 11 की शुरुआती कीमत 89,999 रुपये और Pro Fold की कीमत 1,86,999 रुपये रखी गई है। Google प्रीमियम ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए इसे एस्पिरेशनल ब्रांड के तौर पर स्थापित करना चाहता है।

Apple और Samsung से मुकाबला अभी मुश्किल

Apple और Samsung करीब 20 प्रतिशत और 19 प्रतिशत ग्लोबल मार्केट शेयर के साथ काफी आगे हैं। Pixel के सामने सीमित स्केल, कम रिटेल पहुंच और आफ्टर-सेल्स सर्विस जैसी चुनौतियां हैं। Google अब HDFC Bank और ICICI Bank के कैशबैक, नो-कॉस्ट EMI, एक्सचेंज बोनस और Pixel Upgrade Program के जरिए बिक्री बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

क्या दिल्ली मेट्रो में ज्यादा Pixel दिखेंगे?

Google भारत में सर्विस नेटवर्क भी बढ़ा रहा है। कंपनी के मुताबिक बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में खास Google सर्विस सेंटर हैं, जबकि चुनिंदा शहरों में 18 अधिकृत सर्विस सेंटर और पिक-अप एंड ड्रॉप सुविधा का पायलट चल रहा है। ऐसे में Pixel अब सिर्फ टेक-प्रेमियों का फोन नहीं रह गया है। भारत में तेजी से बढ़ती बिक्री दिखाती है कि Google धीरे-धीरे प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी जगह मजबूत कर रहा है।