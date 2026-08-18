अमेरिका कनाडा व्यापार विवाद में नया मोड़ 50% टैरिफ से पहले दोनों देश समझौते की तलाश में
अमेरिका और कनाडा के बीच टैरिफ विवाद अब आखिरी दौर में पहुंच गया है। डोनाल्ड ट्रंप के 20 अरब डॉलर के कनाडाई सामान पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले से पहले दोनों देश समझौते की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत सफल नहीं हुई तो व्यापारिक तनाव और बढ़ सकता है।
In Short
- अमेरिका और कनाडा 20 अरब डॉलर के कनाडाई सामान पर 50 प्रतिशत टैरिफ रोकने के लिए आखिरी दौर की बातचीत कर रहे हैं।
- डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 1930 के टैरिफ एक्ट की धारा 338 के तहत नए टैरिफ लगाने का फैसला किया है।
- दोनों देश USMCA व्यापार समझौते पर बातचीत के बीच नए टैरिफ विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
अमेरिका और कनाडा के बीच दशकों पुराने व्यापारिक रिश्तों में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ फैसले से दोनों देशों के बीच विवाद गहरा गया है। अगर यह फैसला लागू होता है तो 20 अरब डॉलर के कनाडाई सामान पर 50 प्रतिशत टैरिफ लग सकता है। इस फैसले को रोकने के लिए दोनों देशों के अधिकारी आखिरी समय में बातचीत कर रहे हैं।
टैरिफ लागू होने से पहले समझौते की कोशिश
50 प्रतिशत टैरिफ बुधवार रात 12 बजकर 1 मिनट से लागू होने वाला है। इससे पहले अमेरिका और कनाडा इस विवाद को खत्म करने के लिए बातचीत में जुटे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि बातचीत काफी तेज और नाजुक दौर में है और इस समय इसे सार्वजनिक करना सही नहीं होगा।
कनाडा के करीब 72 प्रतिशत सामान का निर्यात पिछले साल अमेरिका को हुआ था। ऐसे में दोनों देशों के लिए यह व्यापारिक रिश्ता काफी अहम है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों पक्ष नहीं चाहते कि नया टैरिफ लागू हो और विवाद और बढ़े।
अमेरिका की मांग और कनाडा की उम्मीदें
अमेरिका चाहता है कि कनाडा ज्यादा अमेरिकी सैन्य उपकरण खरीदे, जिसमें एफ 35 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका कनाडा से महत्वपूर्ण खनिजों तक ज्यादा पहुंच चाहता है ताकि चीन पर उसकी निर्भरता कम हो सके।
वहीं कनाडा की कोशिश है कि उसे स्टील, एल्युमिनियम और सॉफ्टवुड लंबर पर लगे अमेरिकी टैरिफ से राहत मिले। कनाडा का कहना है कि इन मुद्दों पर बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाना चाहिए।
ट्रंप ने पुराने कानून का किया इस्तेमाल
डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को अपनी दूसरी बार की आर्थिक नीति का बड़ा हिस्सा बनाया है। कनाडा पर नया टैरिफ लगाने के लिए उन्होंने 1930 के टैरिफ एक्ट की धारा 338 का इस्तेमाल किया है।
यह पहली बार है जब इस धारा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कानून के तहत राष्ट्रपति उन देशों के सामान पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगा सकते हैं जिन पर अमेरिकी कारोबार के साथ भेदभाव करने का आरोप हो। ट्रंप ने कनाडा पर अमेरिकी ऑटो, शराब और चीज उत्पादों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है।
अमेरिका मेक्सिको कनाडा व्यापार समझौते पर असर
अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच व्यापार समझौते यूएसएमसीए को फिर से बातचीत के लिए खोला जा रहा है। अमेरिका नए टैरिफ को कनाडा से ज्यादा रियायतें हासिल करने के दबाव के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।
हालांकि कनाडा में ट्रंप की नीतियों को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। वहां की सरकार पर दबाव है कि वह ऐसा कोई समझौता न करे जिससे देश कमजोर दिखे। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना किसी बड़े फायदे के रियायत देना कनाडाई सरकार के लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अब नजर इस बात पर है कि क्या समय रहते कोई समझौता हो पाता है या दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के बीच नया टैरिफ विवाद शुरू हो जाएगा।