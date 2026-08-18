दिल्ली में आज छाए रहेंगे बादल, कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार
दिल्ली में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदला नजर आया। राजधानी में न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से ज्यादा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक, आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं दिल्ली की हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है और सुबह 9 बजे AQI 98 दर्ज किया गया।
In Short
- दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.3 डिग्री ज्यादा रहा
- मौसम विभाग ने दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई
- दिल्ली का AQI 98 दर्ज किया गया जो संतोषजनक श्रेणी में आता है
Delhi Weather Update: दिल्ली में मंगलवार सुबह का तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.3 डिग्री ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार, आज राजधानी में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। सुबह के समय मौसम में थोड़ी नरमी देखने को मिली और लोगों को बादलों की वजह से राहत महसूस हो सकती है।
अलग-अलग इलाकों में तापमान का हाल
मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में तापमान अलग-अलग दर्ज किया गया। पालम में न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम था। वहीं लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री ज्यादा रहा।
रिज और अयानगर में भी तापमान में अंतर
दिल्ली के रिज इलाके में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.9 डिग्री कम रहा। वहीं अयानगर में न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.3 डिग्री ज्यादा था। दिल्ली के इन इलाकों में तापमान में अंतर देखा गया।
दिन में 33 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान
मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। लोगों को दिनभर गर्मी और बादलों वाला मौसम देखने को मिल सकता है।
दिल्ली की हवा अभी ठीक
दिल्ली में हवा की स्थिति अभी संतोषजनक बनी हुई है। सुबह 9 बजे राजधानी का AQI 98 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। हवा की गुणवत्ता में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 0 से 50 तक AQI को अच्छा, 51 से 100 तक संतोषजनक, 101 से 200 तक मध्यम, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब और 401 से 500 तक गंभीर माना जाता है। दिल्ली में अभी हवा की गुणवत्ता संतोषजनक बनी हुई है।