Amazon-Flipkart Festive Sale में AI से बढ़ेगा फ्रॉड का खतरा? खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान!

भारत में त्योहारी सीजन की बड़ी ऑनलाइन सेल शुरू होने वाली है। Amazon Great Indian Festival और Flipkart Big Billion Days जैसी सेल में ग्राहक स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन प्रोडक्ट्स पर डील्स तलाशते हैं। लेकिन इस बार AI से चलने वाले शॉपिंग टूल्स के बढ़ते इस्तेमाल के बीच ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा प्राइवेसी को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

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बैंकों ने चेतावनी दी है कि AI आधारित शॉपिंग टूल्स ग्राहकों को बेहतर डील खोजने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ स्कैम, धोखाधड़ी और निजी जानकारी के गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ सकता है।

AI शॉपिंग टूल्स को लेकर क्यों बढ़ी चिंता

फेस्टिव सेल के दौरान कंपनियां प्रोडक्ट डिस्काउंट के साथ बैंक ऑफर, एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट EMI जैसी सुविधाएं भी देती हैं। ऐसे में किसी प्रोडक्ट की असली कीमत सिर्फ शुरुआती डिस्काउंट से तय नहीं होती, बल्कि कई शर्तों पर निर्भर करती है।

इसी वजह से बैंक ग्राहकों को सलाह दे रहे हैं कि किसी भी ऑफर का फायदा उठाने से पहले उसकी सभी शर्तों को ध्यान से जांचें।

Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, NatWest, Bank of America, ING, ASB Bank, Capital One और Commonwealth Bank of Australia जैसे बैंकों ने AI शॉपिंग एजेंट्स में बढ़ती दिलचस्पी को नोटिस किया है। हालांकि, इन बैंकों का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, जबकि इसके लिए सुरक्षा नियम और ग्राहक सुरक्षा से जुड़े मानक अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं।

AI शॉपिंग असिस्टेंट कैसे करते हैं काम

AI शॉपिंग असिस्टेंट ग्राहकों को प्रोडक्ट खोजने, अलग-अलग विकल्पों की तुलना करने और कुछ मामलों में खरीदारी पूरी करने में मदद करते हैं। कई बड़ी टेक कंपनियां जैसे OpenAI, Anthropic, Google और Meta ऐसे AI टूल्स को बढ़ावा दे रही हैं।

खरीदारी करते समय रखें इन बातों का ध्यान

फेस्टिव सेल में बड़ी संख्या में प्रोडक्ट लिस्टिंग और ऑफर्स उपलब्ध होते हैं। ऐसे में AI की मदद से खरीदारी करते समय ग्राहकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि हर AI टूल हमेशा उनके फायदे के हिसाब से काम करेगा, यह जरूरी नहीं है।

किसी भी डील को फाइनल करने से पहले कीमत, बैंक ऑफर, EMI शर्तें, रिव्यू और वेबसाइट की विश्वसनीयता जरूर जांच लें। AI की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग आसान हो सकती है, लेकिन सावधानी रखना अभी भी जरूरी है।