711 करोड़ में खरीदा पूरा टावर! आखिर Angel One के फाउंडर दिनेश ठक्कर ने क्यों की Juhu की ये डील?

Angel One के फाउंडर दिनेश ठक्कर ने मुंबई के जुहू में एक पूरा लग्जरी रेजिडेंशियल टावर खरीदने का समझौता किया है। इस डील की कीमत करीब 711 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसे भारत की सबसे बड़ी सिंगल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डील में से एक माना जा रहा है।

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यह टावर Embassy Developments के अल्ट्रा-लक्ज़री प्रोजेक्ट Embassy Terazza का हिस्सा है। कंपनी ने दिनेश ठक्कर के साथ इस टावर को बेचने के लिए MoU (Memorandum of Understanding) साइन किया है।

63,000 वर्ग फीट में फैला है पूरा टावर

जुहू तारा रोड पर स्थित इस टावर में ग्राउंड प्लस 7 फ्लोर हैं और इसका कुल कारपेट एरिया करीब 63,000 वर्ग फीट है। दिनेश ठक्कर ने इस प्रॉपर्टी का नाम “Angelus” रखा है और इसे अपने परिवार के घर के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना है।

इस डील की खबर के बाद मंगलवार को Embassy Developments के शेयरों में शुरुआती कारोबार के दौरान 8.3% तक की तेजी देखने को मिली।

711 करोड़ की प्रॉपर्टी में क्या मिलेगा

Embassy Terazza करीब 2 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ लग्जरी प्रोजेक्ट है। इसमें करीब 50 रेजिडेंस होंगे, जो पांच टावरों में बनाए जाएंगे। हर फ्लोर पर सिर्फ एक रेजिडेंस रखा गया है।

प्रोजेक्ट में समुद्र और शहर का पैनोरमिक व्यू, इंटरनल गार्डन, वेलनेस फैसिलिटी और कई लग्जरी सुविधाएं दी जाएंगी। कंपनी के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट की अनुमानित ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

Embassy Developments ने करीब 18 महीने पहले मुंबई के रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट में एंट्री की थी। कंपनी ने जनवरी में शहर के प्रोजेक्ट्स में 4,500 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बताई थी।

कौन हैं दिनेश ठक्कर

दिनेश ठक्कर Angel One के फाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। Angel One भारत की बड़ी रिटेल स्टॉक ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों में शामिल है।

ठक्कर का जन्म मुंबई के मुलुंड में हुआ था। उन्होंने शुरुआती दौर में अपने परिवार के टेक्सटाइल कारोबार में काम किया, जिसके बाद उन्होंने शेयर बाजार में कदम रखा। शुरुआती नुकसान और 1992 के सिक्योरिटीज स्कैम के बाद उन्होंने ब्रोकिंग बिजनेस शुरू किया।

उन्होंने 1996 में Angel Broking की शुरुआत की। कंपनी ने बाद में ऑनलाइन ट्रेडिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, रिटेल और कॉरपोरेट ब्रोकिंग जैसे क्षेत्रों में विस्तार किया। 2020 में कंपनी का IPO आया और 2021 में इसका नाम बदलकर Angel One कर दिया गया।

भारत में बढ़ रही लग्जरी हाउसिंग की मांग

यह डील भारत में बढ़ती लग्जरी रियल एस्टेट डिमांड को भी दिखाती है। देश में बड़े कारोबारी और उद्यमियों की बढ़ती संपत्ति के चलते प्रीमियम और सी-फेसिंग प्रॉपर्टीज की मांग बढ़ रही है।

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मुंबई इस ट्रेंड का बड़ा केंद्र बना हुआ है। इससे पहले 2025 में USV चेयरपर्सन लीना गांधी तिवारी ने 639 करोड़ रुपये में एक अपार्टमेंट खरीदा था, जबकि उदय कोटक और उनके परिवार ने 400 करोड़ रुपये से ज्यादा में एक सी-फेसिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग खरीदी थी।

प्रॉपर्टी डेटा प्रोवाइडर Zapkey के मुताबिक, जनवरी 2025 से अब तक 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत वाली 37 रेजिडेंशियल डील्स दर्ज की गई हैं, जिनकी कुल वैल्यू करीब 5,600 करोड़ रुपये रही है।