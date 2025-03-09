Acer जल्द लॉन्च करेगा पहला स्मार्टफोन, इस दिन उठेगा पर्दा!

भारत के स्मार्टफोन मार्केट में नया खिलाड़ी एंट्री लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। Acer, जो अब तक लैपटॉप और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए जाना जाता था, जल्द ही भारत में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। यह स्मार्टफोन Indkal टेक्नोलॉजी के तहत मैन्युफैक्चर और सेल होगा। कंपनी ने हाल ही में स्मार्टफोन का टीजर रिलीज किया है, जिससे इसकी लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है।

advertisement

Acer Smartphone Launch Date & Event Details

Acer का पहला स्मार्टफोन 25 मार्च 2025 को ऑफिशियल तौर पर लॉन्च होगा। ब्रांड ने अपने प्रोमो इमेज में ब्लैक बैकग्राउंड के साथ एक एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में तैरते हुए दिखाया है और इसका कैप्शन "The Next Horizon" दिया। पोस्टर में Acer का लोगो भी मौजूद है, जिससे साफ है कि अब कंपनी स्मार्टफोन लॉन्च करेगी।

Acer Smartphone की कीमत (Acer Smartphone Price)

Acer भारत में 15,000 से 50,000 रुपये तक के स्मार्टफोन्स लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी बजट सेगमेंट से शुरुआत कर सकती है, जिससे ज्यादा यूजर्स तक इसकी पहुंच में आ सके।

Acer Smartphone स्पेसिफिकेशन्स (Acer Smartphone Specification)

कंपनी ने अपकमिंग स्मार्टफोन के फीचर्स का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, Acer India की वेबसाइट पर इस साल जनवरी में दो स्मार्टफोन्स लिस्ट किए गए थे:

Acerone Liquid S162E4



Acerone Liquid S272E4



इन दोनों डिवाइसेस में 4G कनेक्टिविटी, MediaTek Helio P35 प्रोसेसर, HD+ डिस्प्ले और 5000mAh बैटरी दी गई थी। हालांकि, यह कन्फर्म नहीं है कि यही मॉडल भारत में लॉन्च होंगे या कंपनी कुछ नया पेश करेगी।

हलांकि,Acer ने संकेत दिया था कि वह प्रीमियम स्मार्टफोन्स भी भारत में पेश करेगा, जिनमें फास्ट प्रोसेसर, एडवांस कैमरा टेक्नोलॉजी और लंबी बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी।

Acer Smartphone की बिक्री कहां होगी?

Acer के स्मार्टफोन्स की सेल एक्सक्लूसिवली Amazon पर होगी। यह पहली बार होगा जब Acer भारतीय मार्केट में अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगा।