Innovation Hackathon 2025: 5G से बदलेगी दुनिया! सरकार के इस Hackathon में जीतकर पाएं लाखों का इनाम

भारत सरकार के Department of Telecommunications (DoT) ने 5G Innovation Hackathon 2025 का एलान कर दिया है। यह टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा इवेंट है, जो अगले 6 महीनों तक चलेगा। इसका मकसद 5G Powered Solutions को विकसित करना और इंडस्ट्री व समाज की तकनीकी चुनौतियों का हल निकालना है।

advertisement

स्टूडेंट्स और स्टार्टअप्स के लिए बड़ा मौका

DoT ने इस हैकाथॉन को स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए ओपन किया है। इसमें चुने गए प्रतिभागियों को 100 से ज्यादा 5G लैब्स का एक्सेस मिलेगा, जिससे वे अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बना सकेंगे। इसके अलावा, सरकार की ओर से फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी ताकि नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिले।

Hackathon 2025 में किन प्रोजेक्ट्स को मिलेगा मौका?

इस हैकाथॉन में उन प्रपोजल को शामिल किया जाएगा, जिनका फोकस 5G Applications पर होगा। इनमें AI-Driven Networks, IoT-Based Solutions, 5G Broadcasting, Smart Healthcare, Agriculture, Industrial Automation और Quantum Communications जैसे सेक्टर्स शामिल हैं।

कैसे करें आवेदन और क्या मिलेगा इनाम? (How to apply in 5G Innovation Hackathon 2025 )

इस Hackathon में हिस्सा लेने के लिए पहले आइडिया प्रपोजल सबमिट करना होगा। इसके बाद कई राउंड्स में सलेक्शन होगा। जो भी टीम इस प्रतियोगिता को जीतेगी, उसे इनाम के रूप में बड़ी रकम दी जाएगी।

हैकाथॉन में पहला स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को ₹5 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसी तरह दूसरे स्थान के प्रतिभागी को ₹3 लाख,तीसरा स्थान पर आने वाले को ₹1.50 लाख मिलेगा। वहीं, बेस्ट आइडिया देने वाले प्रतिभागी को ₹50,000 और मोस्ट इनोवेटिव प्रोटोटाइप को भी ₹50,000 का इनाम मिलेगा।

पहले रीजनल स्तर पर होगा सिलेक्शन

इस Hackathon में पहले रीजनल लेवल पर 150-200 टीमों को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद इनके प्रपोजल को गाइडलाइंस के अनुसार बेहतर बनाया जाएगा। फिर टॉप 25-50 टीमों को कॉम्पीटिशन फेस में जाने का मौका मिलेगा, जहां हर टीम को ₹1 लाख का फंड दिया जाएगा।

अगर किसी आइडिया को पेटेंट (Patent), कॉपीराइट (Copyright), ट्रेडमार्क (Trademark) जैसे Intellectual Property Rights (IPR) में बदला जाता है, तो सरकार इसमें भी सहायता देगी।

सितंबर में होगा फाइनल मुकाबला

Hackathon 2025 का फाइनल स्टेज सितंबर 2025 में आयोजित होगा, जहां चयनित टीमों को अपने प्रोटोटाइप्स को पेश करना होगा। इसे जज करने के लिए 5-7 एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई जाएगी।

IMC 2025 में शोकेस का मौका

जो टीम इस प्रतियोगिता को जीतेगी, उसे अपनी इनोवेशन को India Mobile Congress (IMC) 2025 में शोकेस करने का मौका मिलेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने ₹1.5 करोड़ रुपये का बजट तय किया है, जिसमें फंडिंग, IPR सपोर्ट, मेंटरशिप और ऑपरेशनल कॉस्ट शामिल है।

advertisement

भारत में 5G इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा

सरकार की इस पहल से भारत में 5G टेक्नोलॉजी का विकास और तेज़ होगा। स्टूडेंट्स और स्टार्टअप्स को ग्लोबल लेवल पर अपनी टेक्नोलॉजी दिखाने का मौका मिलेगा और इससे डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूती मिलेगी।