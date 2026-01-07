scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारलोअर सर्किट पर मीशो का शेयर! जानिए क्यों लुढ़का ये स्टॉक

लोअर सर्किट पर मीशो का शेयर! जानिए क्यों लुढ़का ये स्टॉक

बुधवार को नई लिस्टेड ई-कॉमर्स कंपनी Meesho के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। शेयर 5 फीसदी के लोअर सर्किट में लॉक हो गया।

Gaurav Kumar
UPDATED: Jan 7, 2026 11:59 IST

Meesho Share: बुधवार को नई लिस्टेड ई-कॉमर्स कंपनी Meesho के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। शेयर 5 फीसदी के लोअर सर्किट में लॉक हो गया। गिरावट की बड़ी वजह एंकर निवेशकों के लिए तय एक महीने का लॉक-इन पीरियड खत्म होना मानी जा रही है। इस गिरावट के बाद Meesho का मार्केट कैप घटकर 78,167 करोड़ रुपये रह गया।

NSE पर Meesho के शेयरों की शुरुआत ही कमजोर रही। स्टॉक करीब 4 फीसदी गिरकर 174.5 रुपये के आसपास खुला। कुछ ही देर में शेयर 5 फीसदी के लोअर सर्किट तक फिसल गया। कारोबारी सत्र के दौरान शेयर का दिन का निचला स्तर 173.20 रुपये और ऊपरी स्तर 180 रुपये रहा।

लिस्टिंग के बाद से अब तक Meesho के शेयरों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। पोस्ट-लिस्टिंग हाई 254.4 रुपये से शेयर करीब 32 फीसदी टूट चुका है। हालांकि, इसके बावजूद स्टॉक अब भी अपने IPO इश्यू प्राइस 111 रुपये से करीब 56 फीसदी ऊपर कारोबार कर रहा है।

लॉक-इन खत्म होने के बाद निवेशकों के पास शेयर बेचने या होल्ड करने का ऑप्शन खुल गया। बाजार का मानना है कि एंकर निवेशकों की ओर से बिकवाली दबाव के चलते शेयर में यह तेज गिरावट आई है।

Meesho का IPO दिसंबर 3 से 5 के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और 10 दिसंबर को शेयरों की लिस्टिंग हुई थी। 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के इस IPO को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इश्यू को कुल मिलाकर 79 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जिसमें रिटेल कैटेगरी 19 गुना से ज्यादा और QIB कैटेगरी 120 गुना सब्सक्राइब हुई थी।

कंपनी ने 105 से 111 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा था, जबकि एक लॉट में 134 शेयर शामिल थे। IPO के जरिए Meesho ने कुल 5,421.20 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें 4,250 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 10.55 करोड़ शेयरों का OFS शामिल था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jan 7, 2026