Zomato Share: निवेशक को पसंद आया Eternal, Deepender Goyal के बाद हरे निशान पर स्टॉक

शेयर बाजार (Stock Market) में आज मिला जुला कारोबार हो रहा है। शुरुआती काराबार में बाजार फ्लैट रहा, लेकिन आरबीआई एमपीसी बैठक के फैसलों (RBI MPC MEET 2025 Update) के बाद बाजार निचले स्तर पर पहुंच गया। यह गिरावट काफी देर तक नहीं रहा और थोड़ी देर बाजार ने रिकवरी कर ली। बाजार के उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच जोमैटो के शेयर (Zomato Share) तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में जोमैटो शेयर फोकस में बने हुए हैं।

advertisement

खबर लिखते वक्त जोमैटो के शेयर 1.52 फीसदी की तेजी के साथ 232.54 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

क्यों फोकस में है शेयर?

जोमैटो ने गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद अपडेट दिया कि बोर्ड ऑफ मीटिंग में जोमैटो के नया नाम Eternal को मंजूरी दे दी है। बाजार विशेषज्ञों का मानना था कि जोमैटो के इस फैसले से निवेशक निराश होंगे पर ऐसा नहीं हुआ। आज सुबह से जोमैटो के शेयर तेजी से ट्रेड कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि आखिर जोमैटो अपना नाम क्यों बदल रहा है।

जोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि जौमैटो की रीब्रांडिंग हो रही है। ऐसे में अब जोमैटो की वेबसाइट zomato.com से eternal.com में बदल जाएगी। इसके अलावा स्टॉक टिकर भी ZOMATO से ETERNAL में चेंज हो जाएगा।

क्या है ब्रोकरेज की राय (Zomato Share Price Target)

सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना ने कहा Zomato का ओवरऑल चार्ड काफी कमजोर शो हो रहा है। स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है। आने वाले कारोबारी सत्रों में शेयर में गिरावट जारी रह सकती है। विपिन डिक्सेना ने शेयर को बेचने की सलाह दी। इसके लिए उन्होंने टारगेट प्राइस 242 रुपये और स्टॉपलॉस 205 रुपये रखा है।

Lakshmishree Investment के हेड ऑफ रिसर्च, अंशुल जैन जोमैटो के शेयर को खरीदने की सलाह दी। जोमैटो का ₹200-230 का सॉलिड बेस जोन बना हुआ है। जोमैटो का शेयर जल्द ही 300 रुपये के उच्चतम भाव तक पहुंच सकता है। यह शेयर जल्द ही उच्चतम स्तर को छू सकता है, ऐसे में निवेशक को इस पर फोकस रखना चाहिए।

शेयर की परफॉर्मेंस (Zomato Share Performance)

स्टॉक मार्केट में आए दिन जोमौटो के शेयर फोकस में बने रहते हैं। बीते छह महीने में शेयर ने 12.47 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, साल भर में शेयर ने 65.58 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। जोमैटो का 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर 304.70 रुपये और 52-सप्ताह का न्यूनतम स्तर 139.00 रुपये है। जोमैटो का एम-कैप 2.11 लाख करोड़ है।

advertisement

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।