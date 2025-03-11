Zomato Share: आपका भी पैसा फंसा हुआ है? Expert से जान लीजिए अब क्या करें - DETAILS

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारZomato Share: आपका भी पैसा फंसा हुआ है? Expert से जान लीजिए अब क्या करें - DETAILS

अगर आप भी इस शेयर में फंसे हुए है या फिर सस्ती कीमत पर शेयर को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 11, 2025 14:21 IST

Zomato Share: ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप Zomato Ltd. के शेयर में आज फिर से भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 1 हफ्ते में शेयर 9 प्रतिशत से ज्यादा टूट चुका है। ऐसे में अगर आप भी इस शेयर में फंसे हुए है या फिर सस्ती कीमत पर शेयर को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है। 

BT Bazaar को सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना ने जोमैटो पर निवेशकों को अपनी राय देते हुए निवेश की रणनीति बताई है। चलिए डिटेल में जानते हैं। 

Zomato Share Price Target

सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना ने कहा कि यह स्टॉक डाउनट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है। हालांकि शेयर 200-205 के महत्वपूर्ण सपोर्ट पर है ऐसे में अभी निवेशकों को Wait & Watch करना चाहिए और कोई भी एक्शन लेने से पहले वीकली क्लोजिंग का इंतजार करना चाहिए। 

विपिन डिक्सेना ने कहा कि अगर शेयर आगामी शुक्रवार तक 200 के ऊपर रहता है तो स्टॉक को 200 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ 235-240 रुपये तक के टारगेट के लिए Accumulate करना चाहिए। लेकिन अगर शेयर आगामी शुक्रवार तक 200- 205 के नीचे बंद होता है तो इस स्थिति में निवेशक 205 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ 177 रुपये के टारगेट के लिए Short कर सकते हैं। 

Zomato Share Price

दोपहर 1:56 बजे तक शेयर एनएसई पर 2.69% या 5.68 रुपये टूटकर 205.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.63% या 5.55 रुपये गिरकर 205.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

Zomato Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 9 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 4 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 29 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 23 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

हालांकि सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 32 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 281 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 156 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 11, 2025