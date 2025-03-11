Zomato Share: आपका भी पैसा फंसा हुआ है? Expert से जान लीजिए अब क्या करें - DETAILS

Zomato Share: ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप Zomato Ltd. के शेयर में आज फिर से भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 1 हफ्ते में शेयर 9 प्रतिशत से ज्यादा टूट चुका है। ऐसे में अगर आप भी इस शेयर में फंसे हुए है या फिर सस्ती कीमत पर शेयर को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है।

advertisement

BT Bazaar को सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना ने जोमैटो पर निवेशकों को अपनी राय देते हुए निवेश की रणनीति बताई है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Zomato Share Price Target

सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना ने कहा कि यह स्टॉक डाउनट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है। हालांकि शेयर 200-205 के महत्वपूर्ण सपोर्ट पर है ऐसे में अभी निवेशकों को Wait & Watch करना चाहिए और कोई भी एक्शन लेने से पहले वीकली क्लोजिंग का इंतजार करना चाहिए।

विपिन डिक्सेना ने कहा कि अगर शेयर आगामी शुक्रवार तक 200 के ऊपर रहता है तो स्टॉक को 200 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ 235-240 रुपये तक के टारगेट के लिए Accumulate करना चाहिए। लेकिन अगर शेयर आगामी शुक्रवार तक 200- 205 के नीचे बंद होता है तो इस स्थिति में निवेशक 205 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ 177 रुपये के टारगेट के लिए Short कर सकते हैं।

Zomato Share Price

दोपहर 1:56 बजे तक शेयर एनएसई पर 2.69% या 5.68 रुपये टूटकर 205.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.63% या 5.55 रुपये गिरकर 205.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Zomato Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 9 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 4 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 29 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 23 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

हालांकि सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 32 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 281 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 156 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।