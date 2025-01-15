25% गिरने के बाद फिर उठा Zomato, ऐसा क्या हुआ कि निवेशक ने शुरू की खरीदारी
क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो (Zomato) के शेयर में फिर से तेजी देखने को मिली है। पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से कंपनी के शेयर गिरकर ट्रेड कर रहे थे। अब सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ कि कंपनी के शेयर में तेजी आ गई।
Zomato Share: शेयर बाजार में एक बार फिर से जोमैटो (Zomato) के शेयर चर्चा में बन गए। कंपनी के शेयर पिछले 8 सत्रों से गिरकर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन आज यह 5 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। बता दें कि बुधवार को कंपनी के शेयर (Zomato Share Price) 5.18 फीसदी चढ़कर 245.70 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। अब सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ कि कंपनी के शेयर में तेजी आई? हम आपको नीचे इस सवाल का जवाब देते हैं।
शेयर में क्यों आई तेजी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑनलाइन फूड डिलिवरी कंपनी जोमैटो (Zomato) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 50 (Nifty50) इंडेक्स में शामिल हो सकती है। हालांकि, इसको लेकर अभी तक कोई अधिकारिक जानकारी नहीं आई है। निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल होने की संभावना के बाद जोमैटो के शेयर में तेजी आई।
जोमैटो के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) की लिस्टेड फिनटेक कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (Jio Financial Services Limited) के शेयर भी लिस्ट होने की संभावना जताई जा रही है।
जोमैटो शेयर परफॉर्मेंस (Zomato Share Performance)
अक्सर जोमैटो के शेयर में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। इस उतार-चढ़ाव के ट्रेडिंग होने के बावजूद कंपनी के शेयर ने निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले छह महीने में कंपनी के शेयर 7.22 फीसदी चढ़ा है। वहीं एक साल में कंपनी के शेयर ने 84.18 फीसदी का रिटर्न दिया है। BSE की वेबसाइट के अनुसार जोमैटो का एम-कैप (Zomato M-Cap) 2,35,468.56 करोड़ रुपये है।
जोमैटो शेयर प्राइस टारगेट (Zomato Share Price Target)
विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने हाल ही में जोमैटो शेयर की रेटिंग को "बाय" से हटाकर "होल्ड" कर दिया है इसके अलावा स्टॉक टारगेट प्राइस को 335 रुपये से घटाकर 275 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने शेयर टारगेट प्राइस को 335 रुपये और रेटिंग को आउटपरफॉर्म कर दिया।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।