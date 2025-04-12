scorecardresearch
BT TV
Zerodha का नया धमाका: Portfolio Performance Curve से जानिए आपकी असली कमाई

Zerodha ने 11 अप्रैल को अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ‘Console’ पर एक नया फीचर लॉन्च किया है – Portfolio Performance Curve। आर्टिकल में जानते हैं यह फीचर कैसे काम करेगा।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 12, 2025 10:52 IST
Zerodha ने 11 अप्रैल को अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ‘Console’ पर एक नया फीचर लॉन्च किया है – Portfolio Performance Curve। इस फीचर की मदद से अब आप अपने ट्रेडिंग और निवेश की असली परफॉर्मेंस को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, और उसे Nifty 50 जैसे बेंचमार्क से कंपेयर भी कर सकते हैं।

क्या है Portfolio Performance Curve?

ये फीचर कुछ वैसा ही है जैसे म्यूचुअल फंड्स में NAV (Net Asset Value) दिखाता है कि आपका निवेश कैसे परफॉर्म कर रहा है। Zerodha अब आपके पूरे ट्रेडिंग अकाउंट – जिसमें इक्विटी, F&O, इन्ट्राडे, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड और MTF सब शामिल हैं जो की परफॉर्मेंस को एक कर्व के जरिए दिखाएगा।

जानें असली परफॉर्मेंस का हिसाब

अभी तक लोग सिर्फ अपने अकाउंट का P&L देखते थे, जो कि एक समय की फोटो की तरह होता है। पर ये सही परफॉर्मेंस नहीं बताता क्योंकि इसमें यह नहीं दिखता कि आपने कब पैसे जोड़े या निकाले। Zerodha का नया फीचर इन cash inflow-outflow को ध्यान में रखकर असली परफॉर्मेंस दिखाता है।

कैसे काम करता है Zerodha का नया फीचर?

Portfolio Performance Curve की शुरुआत एक बेस NAV ₹1000 से होती है, जो 1 जुलाई 2022 से या फिर आपके अकाउंट में पहली बार ₹1000 जमा होने की तारीख से सेट होता है।

जब आप पैसा डालते हैं, तो नए यूनिट्स पुराने NAV के हिसाब से एड हो जाते हैं, और जब आप पैसे निकालते हैं तो यूनिट्स कम हो जाते हैं। इससे आपका ग्राफ सिर्फ आपकी असली इनवेस्टमेंट परफॉर्मेंस दिखाता है।

Zerodha के CEO नितिन कामथ के मुताबिक, Zerodha भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला ऐसा ब्रोकरेज हो सकता है जो ऐसा फीचर दे रहा है। उनका कहना है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस Nifty 50 से भी कम है, तो शायद आपके लिए index fund में निवेश करना बेहतर रहेगा।

क्यों है ये फीचर खास?

अब आपको सिर्फ ये देखने की जरूरत नहीं कि आपने कितना कमाया या गंवाया, बल्कि आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस एक प्रोफेशनल बेंचमार्क के मुकाबले कैसी रही। इससे आपको अपने ट्रेडिंग फैसलों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Apr 12, 2025