Reliance के एक फैसले से ₹14 का स्टॉक बना रॉकेट! कर्ज मुक्त है कंपनी 

Gujarat Toolroom के शेयरों में दमदार तेजी देखी जा रही है। BSE पर 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ स्टॉक ने ऊपरी सर्किट को छू लिया। दरअसल स्टॉक में तेजी की वजह रिलायंस के साथ नाम जुड़ने की वजह से आई है। आइये जानते हैं पूरी खबर...

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 15, 2024 15:20 IST

रिलायंस से मिला ऑर्डर
दरअसल Gujarat Toolroom को रिलायंस इंडस्ट्रीज से ₹31 करोड़ का नया ऑर्डर हासिल हुआ है। गुजरात टूलरूम के 15 अक्टूबर 2024 की एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन मटीरियल की सप्लाई के लिए ₹31 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर अगले दो महीनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ हमारे जारी सहयोग को और मजबूत करेगा।

फंडामेंटल्स
कंपनी का मार्केट कैप ₹230.28 करोड़ है। कंपनी ने अपने सभी कर्ज चुका दिए हैं और पिछले 5 वर्षों में पहली बार कर्ज मुक्त हो गई है। गुजरात टूलरूम के शेयरों ने अपने शेयरधारकों को पिछले 1 हफ्ते में 25.81% का शानदार रिटर्न दिया है और पिछले 2 वर्षों में 373% की बढ़ोतरी की है। हालाँकि, गुजरात टूलरूम का स्टॉक पिछले 1 वर्ष में 26% गिर गया है। इस पेननी स्टॉक ने इस साल शानदार डिविडेंड की भी सिफारिश की है। 

डिविडेंड का इतिहास
Gujarat Toolroom ने डिविडेंड की घोषणा की है। इसने 2024 में ₹1/शेयर का डिविडेंड की सिफारिश की है। 8 अप्रैल 2024 की बीएसई फाइलिंग में कहा गया, "कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर गहन चर्चा और विचार विचार के बाद,बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से 100% अंतरिम डिविडेंड की सिफारिश और घोषणा की है। उन्होंने अंतरिम डिविडेंड के भुगतान के लिए शेयरधारकों की योग्यता निर्धारित करने के लिए शनिवार, 20 अप्रैल 2024 को "रिकॉर्ड डेट" के रूप में तय किया।

गुजरात टूलरूम शेयर के प्रदर्शन को देखें तो बीएसई पर गुजरात टूलरूम के शेयरों का 52 वीक हाई ₹45.97 प्रति शेयर (11/03/2024) और 52 वीक लॉ ₹10.75 प्रति शेयर (14/08/2024) है। गुजरात टूलरूम के शेयरों ने पिछले 2 हफ्तों में 20% से अधिक की वृद्धि की, पिछले 1 महीने में 15% बढ़ोतरी, पिछले 6 महीने में 54% गिर गए और 3 वर्षों में लगभग 1296% की बढ़ोतरी हुई।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
harsh verma
Oct 15, 2024