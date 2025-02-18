Zen Technologies Share Price: धड़ाम! और कितना टूटेगा भाव? एक्सपर्ट से जानिए टारगेट

Zen Technologies Share Price: डिफेंस स्टॉक Zen Technologies Limited का शेयर आज शुरुआती कारोबार में 10% तक टूटा है। हालांकि सुबह 11:04 बजे तक स्टॉक 8.5% तक गिरकर कारोबार कर रहा है।

पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक 32% टूट चुका है। ऐसे में अगर आप इस शेयर में सस्ती कीमत पर निवेश करने का सोच रहे हैं या फिर आपके पास यह शेयर है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसे होल्ड करें या सेल तो हम आपकी इस खबर में मदद करेंगे।

BT Bazaar को दो मार्केट एक्सपर्ट ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है। सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना और Lakshmishree के अंशुल जैन ने इस शेयर का टारगेट प्राइस देते हुए निवेश की रणनीति बताई है। स्टॉक में गिरावट का कारण तिमाही दर तिमाही आधार पर कमजोर Q3 नंबर्स है।

Zen Technologies पर क्या अपनाएं रणनीति?

सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि स्टॉक EMA 50 से नीचे कारोबार कर रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक स्टॉक में बेयरिश ट्रेंड दिखा रहा है इसलिए एक्सपर्ट ने निवेशकों को सलाह दी है कि स्टॉक को Avoid करें।

Zen Technologies Share Price Target

Lakshmishree के अंशुल जैन ने इस शेयर पर SELL कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 878 रुपये का दिया है।

Zen Technologies Share Price

सुबह 11:04 बजे तक स्टॉक 8.61% या 92.90 रुपये गिरकर 986.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 8.15% या 88 रुपये टूटकर 992 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Zen Technologies Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 32 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 54 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 43 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 41 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 21 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 381 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1705 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।