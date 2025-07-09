पिछले पांच सत्रों से पीसी ज्वैलर्स के शेयर (PC Jeweller Share) तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। मंगलवार को भी कंपनी के स्टॉक हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। बुधवार सुबह 10.30 बजे कंपनी के शेयर 2.62 फीसदी की तेजी के साथ ₹18.44 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

शेयर में तेजी के पीछे की वजह

पीसी ज्वैलर्स के शेयर में आई तेजी के पीछे कई कारण है। कंपनी ने पिछले हफ्ते पहली तिमाही के बिजनेस अपडेट जारी किये थे। इस अपडेट के अनुसार कंपनी ने अपना कर्ज काफी कम कर लिया है। कंपनी ने कहा कि वह चालू कारोबारी साल में पूरी तरह से कर्जमुक्त हो जाएगी।

इसके अलावा कंपनी ने कर्ज कम करने और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए फंडरेजिंग का एलान किया है। कंपनी जल्द ही QIP के जरिये फंड जुटा सकती है।

कंपनी की तरफ से जारी हुए इन दो एलानों के बाद निवेशकों ने स्टॉक में दिलचस्पी दिखाई है। स्टॉक में जारी तेजी के बाद अब निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या उन्हें शेयर खरीदना चाहिए या नहीं।

शेयर खरीदें या नहीं?

मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार पीसी ज्वैलर्स के शेयर में तेजी जारी रह सकती है। गुरुवार को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी। इस मीटिंग में कंपनी फंड रेजिंग के साथ कई बड़े फैसले ले सकती है।

मार्केट एक्सपर्ट ने स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। एक्सपर्ट के अनुसार कंपनी के स्टॉक का टेक्नीकल चार्ज काफी मजबूत दिख रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि पीसी ज्वैलर्स के शेयर जल्द ही 24 रुपये के भाव को पार कर सकता है।

पीसी ज्वैलर्स शेयर परफॉर्मेंस (PC Jeweller Share Performance)

BSE Analytics के अनुसार कंपनी के शेयर ने एक हफ्ते में ही 33 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले एक महीने में स्टॉक 55 फीसदी चढ़ गया। साल 2025 में अब तक शेयर में 13 फीसदी की तेजी आई है। शेयर ने पिछले 6 महीने में 19 फीसदी का रिटर्न दिया है।

एक साल में स्टॉक ने 198 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह शेयर ने पांच साल में 1037 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया। शेयर में जारी तेजी के बाद कंपनी का एम-कैप 12,094.30 करोड़ रुपये हो गया।