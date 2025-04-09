स्टॉक मार्केट में गिरावट भरा कारोबार जारी है। इस गिरावट भरे कारोबार के बीच ZEE Media के शेयर (ZEE Media Share) तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। शेयर में तेजी कंपनी के बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसले के बाद आई है। बता दें कि ZEE Media के स्मॉल-कैप शेयर (Small-Cap Share) में 3 फीसदी तक की तेजी देखने को मिली।

खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर (ZEE Media Share Price) 1.79 फीसदी की बढ़त के साथ 13.07 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। 12.30 बजे तक में शेयर ने इंट्रा-डे मे ं13.50 रुपये के हाई-लेवल को टच किया।

फंड जुटाने को मिली हरी झंडी

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फंड जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है।

कंपनी विदेशी निवेशकों से डॉलर में फंड जुटाएगी। यह फंड Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs) के जरिए जुटाए जाएंगे। कंपनी के इस फैसले के बाद शेयर में रिकवरी देखने को मिली है।

स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी $46,59,000 तक का अमाउंट FCCB के जरिये जुटाएगी। ये बांड्स 5% कूपन रेट पर, अनसिक्योर्ड और अनलिस्टेड होंगे और इन्हें दो विदेशी फंड्स (UNICO Global Opportunities Fund Ltd, Sun India Opportunities Investing Fund) को प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए दिया जाएगा। इस FCCBs की मैच्योरिटी 10 साल की होगी। इसका मतलब है निवेशकों को एक दशक के बाद निवेश राशि वापस मिलेगी।

इन बॉन्ड्स को बाद में इक्विटी में बदला जाएगा। कंपनी ने ₹13.50 प्रति शेयर की कन्वर्जन प्राइस निर्धारित किया है। इस स्टॉक की फेस वैल्यू ₹1 रहेगी। इसमें ₹12.50 का इक्विटी प्रीमियम भी शामिल है। कंपनी ने प्राइसिंग FCCB Guidelines 1993 के तहत तय की है।

शेयर की परफॉर्मेंस (ZEE Media Share Performance)

कंपनी के शेयर इस साल में अभी तक 33 फीसदी गिर चुके हैं। हालांकि, बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसले के बाद शेयर में तेजी आई है। स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार बीते 6 महीने में शेयन ने 45 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले महीने मार्च में स्टॉक 12 फीसदी गिरा है। कंपनी का मार्केट -कैप 803 करोड़ रुपये का है।