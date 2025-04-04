Zee Media जुटाएगी फंड, बोर्ड मीटिंग में होगा बड़ा फैसला, शेयरों में हलचल

4 अप्रैल 2025 (शुक्रवार) को Zee Media Corporation Ltd के शेयरों में हल्का उछाल देखा गया। कंपनी का शेयर 1.2% की बढ़त के साथ ₹13.59 पर खुले, लेकिन थोड़ी देर बाद ही स्टॉक लाल निशान पर आ गया। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर (Zee Media Share) 2.53 फीसदी टूटकर 13.09 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। कुछ ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक में अच्छा उतार-चढ़ाव है और निवेशकों की इसमें रुचि बनी हुई है।

फोकस में क्यों है शेयर

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने जानकारी दी है कि उसकी बोर्ड मीटिंग 8 अप्रैल 2025 को होने वाली है। इस मीटिंग में फंड जुटाने पर फैसला लिया जाएगा। कंपनी Equity Shares, Convertible Bonds, Debentures, Warrants, या Preference Shares जैसे ऑप्शन से फंड जुटाने की प्लानिंग बना रही है।

ये फंड रेजिंग प्रपोजल Private Placement, Preferential Issue, या किसी अन्य वैध तरीके से हो सकती है। हालांकि इसके लिए जरूरी सरकारी और कानूनी मंजूरी भी ली जाएगी।

तिमाही नतीजों में नुकसान, लेकिन उम्मीद कायम

पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में में कंपनी की नेट सेल्स ₹159.45 करोड़ रही, जबकि नेट लॉस ₹22.42 करोड़ रहा। पिछले वित्त वर्ष के 9 महीनों में कंपनी की बिक्री ₹466.11 करोड़ रही और नुकसान ₹82.66 करोड़ का हुआ। FY24 में सालाना बिक्री ₹638 करोड़ और नुकसान ₹98 करोड़ दर्ज किया गया।

शेयर की परफॉर्मेंस (Zee Media Share Performance)

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी के शेयर 2025 में अभी तक शेयर में 31 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, पिछले एक साल में शेयर ने 7 फीसदी का रिटर्न दिया है। 5 साल में शेयर ने 227 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

दिसंबर 2024 में FIIs ने 2.05 करोड़ और DIIs ने 2.64 करोड़ शेयर खरीदे। इससे FIIs की हिस्सेदारी 12.06% और DIIs की हिस्सेदारी 4.24% हो गई। कंपनी का market cap ₹800 करोड़ से ज्यादा है। स्टॉक अपने 52-हफ्तों के लो से अब तक 31.2% ऊपर है।

Zee Media के बारे में

Zee Media एक बड़ा और जाना-माना मीडिया हाउस है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। इसके पास 15 चैनल हैं, जो इंटरनेशनल, नेशनल और रिजनल खबरें कवर करते हैं। इनकी वेबसाइट zeenews.com 9 भाषाओं में 280 मिलियन से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है।

Zee News इसका प्रमुख हिंदी चैनल है जो टीआरपी में टॉप पर रहता है। साथ ही, Zee Business हिंदी बिजनेस न्यूज की दुनिया में लीड करता है। इसके अन्य रीजनल चैनल भी अपने-अपने क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इसकी पहुंच को और भी मजबूत बना दिया है।