Yes Bank Share News: एक्सपर्ट की राय – BUY, SELL या HOLD करें?

Yes Bank Share News: एक्सपर्ट की राय – BUY, SELL या HOLD करें?



Delhi,UPDATED: Nov 18, 2024 12:07 IST


हाल के दिनों में शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है, लेकिन आज ये स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहा है। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार में सुधार के संकेत हैं। सेंसेक्स और निफ्टी जैसे प्रमुख सूचकांक, अपने हालिया उच्चतम स्तर को छूने के बाद लगभग 10% तक गिर गए हैं। मंगलवार और बुधवार को गिरावट के बाद निफ्टी ने गुरुवार को भी अपनी गिरावट जारी रखी और 26 अंकों की कमी के साथ दिन समाप्त किया।

यस बैंक के शेयर पर एक्सपर्ट की सलाह

अगस्त 2021 से फरवरी 2024 के बीच, यस बैंक के शेयर प्राइस में लगभग 61.8% की गिरावट देखी गई। टेक्निकल चार्ट के अनुसार, यस बैंक का वर्तमान स्तर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अक्सर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के रूप में कार्य करता है। संकेत हैं कि यस बैंक के शेयर इस स्तर पर या तो पलटाव कर सकते हैं या कुछ समय के लिए स्थिर रह सकते हैं। एक्सपर्ट का अनुमान है कि शेयर ₹18.80 से ₹21.80 के दायरे में ट्रेड करेगा।

विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि तब तक नए शेयर न खरीदें जब तक शेयर में स्पष्ट ब्रेकआउट न हो। उन्होंने यह भी कहा है कि निवेशक तब ही यस बैंक के शेयर खरीदें जब यह ₹21.80 के ऊपर बंद हो।

यस बैंक स्टॉक का प्रदर्शन

पिछले 1 महीने में: 8.79% की गिरावट
पिछले 6 महीने में: 14.83% की गिरावट
पिछले 1 साल में: 4.27% की गिरावट
पिछले 5 साल में: 71.92% की गिरावट
YTD आधार पर: 14.83% की गिरावट

हालांकि यस बैंक ने पहले मल्टीबैगर रिटर्न दिए थे, लेकिन हालिया प्रदर्शन में गिरावट ने निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 18, 2024