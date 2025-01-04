Yes Bank share: मार्केट एक्सपर्ट्स ने कह दी बड़ी बात!

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारYes Bank share: मार्केट एक्सपर्ट्स ने कह दी बड़ी बात!

Yes Bank के Q2 तिमाही परिणाम के बाद शेयरों में मजबूत खरीदारी देखने को मिली और यह अभी भी बुल्स के नजर में है। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक यस बैंक के शेयरों में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि बैंक ने तिमाही परिणाम में 14.6% YoY बढ़ोतरी की सूचना दी, जिसमें डिपॉजिट रकम में बढ़ोतरी और कर्ज़ और एडवांस में 12.60 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 4, 2025 11:05 IST
BULL BEAR
यस बैंक तिमाही परिणाम पर ध्यान केंद्रित यस बैंक के तिमाही परिणाम पर प्रभाव को लेकर लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड अंशुल जैन ने कहा, "यस बैंक ने 14.6% YoY जमा वृद्धि की रिपोर्ट की है, जो तिमाही में ₹2.77 लाख करोड़ तक पहुंची है, जो FY24 की समान अवधि में ₹2.41 लाख करोड़ थी, हालांकि QoQ वृद्धि स्थिर रही। कर्ज़ और अग्रिमों में 12.6% की YoY वृद्धि हुई और ये ₹2.45 लाख करोड़ तक पहुंचे, साथ ही QoQ वृद्धि 4.2% रही। CASA जमा में 27.6% की शानदार YoY वृद्धि हुई और यह ₹91,575 करोड़ तक पहुंचा, जो QoQ में 3.4% बढ़ोतरी दर्शाता है।

इसके कारण Yes Bank के शेयरों में खरीदारी हुई, क्योंकि बाजार 2024-25 के लिए मजबूत तिमाही परिणाम की उम्मीद कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि Yes Bank के शेयरों में खरीदारी जारी रह सकती है और शेयर जल्द ही ₹22 तक पहुंच सकते हैं।

StoxBox के रिसर्च एनालिस्ट अभिषेक पंड्या का कहना है कि CASA रेश्यो 31 दिसंबर 2024 तक 33% पर पहुंच गया है, जो पिछले तिमाही में 32% और एक साल पहले 29.7% था। क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) रेश्यो 31 दिसंबर 2024 तक 88.4% पर था, जो 30 सितंबर 2024 को 84.8% था, लेकिन पिछले साल की समान अवधि में 89.9% से कम है। इसके अलावा लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो (LCR) 133.2% था, जो FY25 की दूसरी तिमाही के 132% और तीसरी तिमाही के 118.4% से अधिक था।

शेयर टारगेट
SS WealthStreet की संस्थापक सुगंधा सचदेवा का कहना है कि यस बैंक के शेयरों ने डेली चार्ट पर ₹19-18.80 ज़ोन के आसपास एक शॉर्ट-टर्म आधार बनाया है। जब तक यह स्तर बरकरार है, स्टॉक में सुधार की संभावना है। निकट भविष्य में यस बैंक के शेयर ₹21.20 से ₹22 तक का टारगेट बना सकते हैं, जबकि ₹22 के स्तर के ऊपर स्थिर वृद्धि के साथ ₹24 तक की रैली हो सकती है। हालांकि स्टॉक प्रमुख मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रहा है, लेकिन आधार बनाना और सुधारते हुए फंडामेंटल के कारण स्टॉक में वापसी हो सकती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Jan 4, 2025