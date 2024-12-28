YEIDA प्लॉट ड्रा विजेता सूची दिसंबर 2024: अपनी आवंटन स्थिति कैसे जांचें

YEIDA आवासीय प्लॉट ड्रा विजेता सूची

YEIDA (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) ने अपनी आवासीय प्लॉट योजना - RPS08(A)/2024 के विजेताओं की घोषणा आज (27 दिसंबर 2024) मैनुअल लकी ड्रा के माध्यम से की है। इस लकी ड्रा में विजेताओं की पूरी सूची जल्द ही YEIDA द्वारा आधिकारिक रूप से साझा की जाएगी।

YEIDA प्लॉट ड्रा सूची में अपना नाम कैसे जांचें?

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम YEIDA के आवासीय प्लॉट योजना के ड्रा में आया है या नहीं, तो आप निम्नलिखित सरल कदमों का पालन कर सकते हैं:

YEIDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, आपको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट https://yamunaexpresswayauthority.com पर जाना होगा।

लिंक पर क्लिक करें: वेबसाइट पर उपलब्ध "RPS08(A)/2024 सेक्टर 24A की अंतिम पात्रता सूची" लिंक पर क्लिक करें।

आवेदन नंबर डालें: अब अपने आवेदन नंबर को दर्ज करें और यह जांचें कि आपने लकी ड्रा जीता है या नहीं।

YEIDA प्लॉट ड्रा विजेताओं की पूरी सूची

YEIDA जल्द ही आवासीय प्लॉट योजना - RPS08(A)/2024 के लकी ड्रा विजेताओं की पूरी सूची को अपलोड करेगा। इस योजना के तहत कुल 451 भूखंडों का सफलतापूर्वक आवंटन किया गया है।

यदि आप भी YEIDA आवासीय प्लॉट योजना का हिस्सा हैं, तो ऊपर दिए गए निर्देशों का पालन करके आप आसानी से यह पता कर सकते हैं कि आपने लकी ड्रा में विजेता के रूप में अपना नाम पाया है या नहीं। अधिक जानकारी के लिए YEIDA की आधिकारिक वेबसाइट पर बने रहें।

Details of plots sold