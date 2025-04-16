Worst Penny Stock: शेयर बाजार में जितना जरूरी निवेश करना होता है उतना ही जरूरी यह भी होता है कि निवेशक सही समय में उस स्टॉक से एग्जिट कर लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।

आज हम आपको एक ऐसे ही शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वैल्यू करीब 3 साल पहले जुलाई 2022 में 22 रुपये थी और आज इस स्टॉक की कीमत 1 रुपये से भी कम है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Rajnish Wellness Ltd.

फार्मा सेक्टर की कंपनी Rajnish Wellness का शेयर बीएसई पर लिस्ट है और इसका मार्केट कैप सिर्फ 74.54 करोड़ रुपये है।

स्टॉक ने अपना 52 Week High 16 अप्रैल 2024 को 7.31 रुपये टच किया था। शेयर का 52 Week Low 0.88 रुपये है जो स्टॉक ने 04 मार्च 2025 को बनाया था।

Rajnish Wellness Share Price

आज कंपनी का स्टॉक बीएसई पर दोपहर 12:17 बजे तक 1.04% या 0.01 रुपये चढ़कर 0.97 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

Rajnish Wellness ने डूबाया पैसा

अगर किसी निवेशक ने जुलाई 2022 में इस स्टॉक में 22 रुपये के भाव पर अगर 50,000 रुपये भी लगाए होंगे तो आज के डेट में उसकी वैल्यू मात्र 2,203 रुपये होगी।

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। लेकिन पिछले 1 महीने के दौरान स्टॉक 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 13 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 70 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

YTD आधार पर देखें तो शेयर इस दौरान साल 2025 में 34 प्रतिशत से अधित गिरा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 86 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 94 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 72 प्रतिशत से अधिक टूटा है।