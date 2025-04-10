scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारPenny Stock: ₹2 वाला शेयर करवा रहा तगड़ा नुकसान! बेचने की लगी होड़, बुधवार को 8% से ज्यादा टूटा था भाव

Penny Stock: ₹2 वाला शेयर करवा रहा तगड़ा नुकसान! बेचने की लगी होड़, बुधवार को 8% से ज्यादा टूटा था भाव

निवेशक इस स्टॉक से पैसा निकाल कर अपनी जान छुटा रहे हैं यही कारण है कि शेयर बुधवार 9 अप्रैल को 8 प्रतिशत से भी अधिक टूटा था।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 10, 2025 21:41 IST

Penny Stock: शेयर बाजार में पैसा बनाना जितना मुश्किल है उतना ही आसान पैसा गंवाना है। अगर आपको भी लगता है कि हर पेनी स्टॉक आगे जाकर आपको छप्परफाड़ रिटर्न देगा तो थोड़ा रुकिए और सोचिए। आज हम आपको जिस शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं उसने निवेशकों का तगड़ा नुकसान करवाया है। 

advertisement

दरअसल पेनी स्टॉक जितने रिवॉर्डिंग होते हैं उतने ही रिस्की भी होते हैं। इसलिए अगर सोच समझकर और रिसर्च किए बिना निवेश करने पर नुकसान होना तय है। 

आज हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम है Kanani Industries. निवेशक इस स्टॉक से पैसा निकाल कर अपनी जान छुटा रहे हैं यही कारण है कि शेयर बुधवार 9 अप्रैल को 8 प्रतिशत से भी अधिक टूटा था। 

₹20 से टूटकर ₹2 पर आया भाव

करीब 3 साल पहले मई 2022 में इस शेयर की कीमत 20 रुपये हुआ करती थी और अब सिर्फ 2 रुपये है। पिछले 3 साल में स्टॉक 82 प्रतिशत से भी ज्यादा टूटा है। 

Kanani Industries Share Price

बुधवार 9 अप्रैल को शेयर एनएसई पर 8.58% या 0.20 प्रतिशत टूटकर 2.13 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 7.79% या 0.18 रुपये गिरकर 2.13 रुपये पर बंद हुआ। 

Kanani Industries Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 11 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 20 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 24 प्रतिशत से अधिक गिरा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 49 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 47 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 82 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 5 साल के दौरान शेयर 53 प्रतिशत चढ़ा है। 

Kanani Industries Bonus History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने जनवरी 2024 में 1:1, फरवरी 2013 में 1:10, अगस्त 2009 में 2:1 और जुलाई 2008 में 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 10, 2025