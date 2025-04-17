scorecardresearch
Worst Penny Stock: कंगाल हो गए निवेशक! ₹716 से टूटकर ₹2 पर आया भाव

आज हम आपको एक ऐसे ही शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने निवेशकों का तगड़ा नुकसान करवाया है। सुबह 11:14 बजे तक शेयर में आज भी 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 17, 2025 12:06 IST

Bad Penny Stock: पेनी स्टॉक जितने रिवॉर्डिंग होते हैं उतने ही रिस्की भी होते हैं। अगर पेनी स्टॉक में आपने आंख बंद कर पैसा लगाया तो नुकसान होना तय है। आज हम आपको एक ऐसे ही शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने निवेशकों का तगड़ा नुकसान करवाया है। 

आज सुबह 11:14 बजे तक शेयर में आज भी 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक सुबह 10:40 बजे तक कंपनी के 48,994 इक्विटी शेयर में ट्रेड हुआ है। जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Future Supply Chain Solutions Ltd.

लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक पिछले 3 साल में 95 प्रतिशत से अधिक और पिचले 5 साल में करीब 100% टूटा है।

₹716 से टूटकर ₹2 पर आया भाव

12 जनवरी 2018 को स्टॉक की कीमत 716.20 रुपये थी जो आज यानी 17 अप्रैल 2025 को शेयर की कीमत 2.08 रुपये है। 

 

 

कंगाल हो गए निवेशक

अगर साल 2018 में किसी निवेशक ने इस स्टॉक में 1,00,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास कंपनी के 139 इक्विटी शेयर होते। आज 1 शेयर की कीमत मात्र 2 रुपये है। इस हिसाब से वर्तमान में उस निवेशक के पास सिर्फ 278 रुपये बचते। यानी निवेशक को 99,722 रुपये का नुकसान होता। 

Future Supply Chain Share Price

बीएसई पर आज कंपनी का शेयर सुबह 11:14 बजे तक 4.59% या 0.10 रुपये टूटकर 2.08 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Future Supply Chain Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 5 प्रतिशत से अधिक गिरा है लेकिन पिछले 6 महीने में 4 प्रतिशत चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में शेयर 68 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 85 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 95 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 98 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
