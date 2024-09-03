scorecardresearch
ये छूटकू ग्रीन एनर्जी स्टॉक बनेगा अगला Suzlon या फिर Premier Energies?

एक ऐसा छूटकू सा स्टॉक जिसने सिर्फ 6 महीने में 250 प्रतिशत और पिछले एक साल में 450 प्रतिशत के रिटर्न दिए हैं। इतना ही नहीं कंपनी कर्ज मुक्त भी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस स्टॉक में नया Suzlon या फिर Premier Energies बनने का दम है? इस स्टॉक का नाम Epic Energy Limited है।

NEW DELHI,UPDATED: Sep 3, 2024 13:02 IST
क्या करती है कंपनी?
सबसे पहले Epic Energy Limited के बिजनेस मॉडल को देखें तो कंपनी साल 2004 में स्थापित हुई थी। ये कंपनी बिजनेस एफिशियंसी और रेन्यूएबल एनर्जी सर्विस मुहैया कराती है। कंपनी रूफ टॉप सोलर डिजाइन से लेकर उसके डेवलेपमेंट और इंस्ट्रॉलेशन के कारोबार से जुड़ी हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इकोसिस्टम सपोर्ट भी देती है।  Epic Energy के पास बिहार और उत्तरप्रदेश में अच्छी ऑर्डर बुक भी है। इतना ही नहीं कंपनी हाउस होल्ड लेवल पर भी क्लिन एनर्जी की सुविधा देती है। कंपनी के पास न सिर्फ भारत सरकार बल्कि नॉर्थ अमेरिका और कनाडा की कंपनियों से भी एफिलेशन मिला हुआ है।

क्यों है तेजी?
हाल ही में भी स्टॉक में बंपर तेजी देखने को मिली है। दरअसल एपिक एनर्जी लिमिटेड ने सोलापुर और उसके आसपास 35 मेगावाट (25 मेगावाट) का सोलर पार्क स्टेबलिश करने के लिए Niva Ecotech Pvt Ltd. के साथ समझौता किया है। एपिक सोलर पार्क और कंपनी का लक्ष्य आने वाले दो सालों में 140 MWp (करीब 100 MW) क्षमता बढ़ाने के प्लान पर काम कर रही है। 


कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप 26.9 करोड़ रुपए का है। इसका ऑल टाइम हाई 194 रुपए रहा है। वहीं ऑल टाइम लॉ 2 रुपए है। पिछले 3 सालों में Compounded Sales Growth 29% रही है। Compounded Profit Growth 37% रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो Promoters की हिस्सेदारी 23.27% रही है जबकि पब्लिक की हिस्सेदारी 76.73% रही है। Stock P/E करीब 62.6 पर है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से बात की। उनका कहना है कि कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। यूपी और बिहार से ज्यादातर ऑर्डर्स हैं। अगर कंपनी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ 15 से 20 प्रतिशत जारी रखती है तो आने वाले दिनों में ये मल्टीबैगर बन सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
