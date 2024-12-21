इन 3 Undervalued EV stocks से निवेशकों को होगा बड़ा मुनाफा?

बढ़ते प्रदूषण के चलते अब इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) सिर्फ क्रेज नहीं बल्कि जरूरत बन गए है। सरकार की FAME II योजना के जरिए कई कंपनियां चार्जिंग स्टेशन और बैटरी-स्वैपिंग नेटवर्क के निर्माण के जरिए मौके तलाश रही हैं। जिसके चलते निवेशकों के बीच भी EV सेक्टर में दिलचस्पी बढ़ रही है। आइए जानते हैं 2025 में नजर रखने लायक 3 अंडरवैल्यू स्टॉक्स के बारे में।

Rattan India Enterprises

ये कंपनी अलग-अलग उभरते सेक्टर्सजैसे EVs, e-commerce, और ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम करता है। EV सेगमेंट में इसका मुख्य ब्रांड Revolt Motors है, जो AI-इनेबल्ड इलेक्ट्रिक बाइक RV400 के लिए प्रसिद्ध है। Revolt Motors ने हाल ही में RV1 और RV1+ मॉडल लॉन्च किए हैं। भारत में 154 डीलरशिप नेटवर्क के साथ, 2025 तक 14 नए आउटलेट खोलने की योजना। अंतरराष्ट्रीय बाजार में Sri Lanka में प्रवेश किया और 2025 में और विस्तार की योजना है।

स्टॉक की कीमत 67 रुपए के करीब है। वैल्यूएशन को देखें तो P/E रेशियो 13.5x है जबकि इंडस्ट्री P/E: 33.4x है। वहीं EV/EBITDA: 10.8x पर है। कंपनी पर करीब 1200 करोड़ का कर्ज है। इसमें FIIs की हिस्सेदारी करीब 5 प्रतिशत के आसपास है।

Samvardhana Motherson

कंपनी ऑटोमोटिव और EV सेगमेंट के लिए हाई-वोल्टेज वायरिंग, बैटरी कंपोनेंट्स और लाइटवेट पार्ट्स बनाती है। REE Automotive में 11% हिस्सेदारी ली, जो EV प्लेटफॉर्म डिवेलपमेंट में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। Samvardhana Motherson अपने हाई-वोल्टेज कंपोनेंट्स और EV मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म्स के साथ EV सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।

स्टॉक की कीमत 155 रुपए के करीब है। वैल्यूएशन को देखें तो P/E रेशियो 31.3x है जबकि इंडस्ट्री P/E: 31.4x पर ट्रेड कर रहा है। Vision 2025 के तहत $36 बिलियन रेवेन्यू का लक्ष्य, जिसमें EV का बड़ा योगदान होगा। कंपनी पर 25,417 करोड़ का कर्ज है, लेकिन 31,930 करोड़ के रिजर्व भी हैं। FIIs की हिस्सेदारी करीब 13 प्रतिशत के आसपास है।

Tata Motors

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण का बड़ा नाम है। कंपनी का लक्ष्य FY25 तक 25-30% और FY30 तक 50% EV मिक्स हासिल करना है। Tata Motors के EV पोर्टफोलियो में Nexon EV, Harrier EV, Sierra EV, और Curvv जैसे मॉडल शामिल हैं। FY26 तक 10 नए EV मॉडल लॉन्च करने की योजना है।

स्टॉक की कीमत 724 रुपए के करीब है। वैल्यूएशन को देखें तो P/E रेशियो 8.6x है जबकि इंडस्ट्री P/E: 8.3x पर है। EV/EBITDA: 5.4x पर है। CNG और EV सेगमेंट में नए प्रोडक्ट्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फीचर्स के जरिए मार्केट शेयर मजबूत करने का प्लान है। Tata Motors का फोकस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मेनस्ट्रीम बनाना और प्रीमियम मॉडल जैसे इलेक्ट्रिक Jaguar को पेश करना है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।