Zomato-Paytm शेयरों में कल होगा बड़ा एक्शन?दोनों कंपनियों के बीच क्या बातचीत हो रही है?

तो एक तरफ तो पेटीएम है, जिसका फोकस इस समय अपने बिजनेस को कंसोलिडेट करने पर है। तो वहीं दूसरी ओर Zomato है, जो तेजी से एक्सपेंशन प्लान पर काम कर रहा है। इन दोनों से जुड़ी जिस तरह की खबरें आ रही हैं तो उस हिसाब से इन दोनों स्टॉक में मंगलवार को बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है।

Harsh Verma
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 17, 2024 14:42 IST
तो एक तरफ तो Paytm  है, जिसका फोकस इस समय अपने बिजनेस को कंसोलिडेट करने पर है। तो वहीं दूसरी ओर Zomato है, जो तेजी से एक्सपेंशन प्लान पर काम कर रहा है। इन दोनों से जुड़ी जिस तरह की खबरें आ रही हैं तो उस हिसाब से इन दोनों स्टॉक में मंगलवार को बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। चर्चा काफी जोरों पर है कि Zomato-Paytm   का टिकट और मूविज बिजनेस को खरीद सकता है।  इस खबर को लेकर अब पुष्टि भी हो गई है। जोमैटो ने कंफर्म किया है कि वो पेटीएम के साथ बातचीत में हैं। एक्सचेंज को यह जानकारी जोमैटो ने साझा की है।

पेटीएम अपना पूरा फोकस पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज पर बढ़ाना चाह रहा

एक्सचेंज को Zomato की तरफ से बताया गया है कि Paytm  के साथ हम इस ट्रांजैक्शन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दीपेंद्र गोयल की अगुवाई वाली कंपनी ने कहा कि अभी तक हम किसी भी अंतिम फैसले पर नहीं पहुंच पाए हैं। वहीं, दूसरी तरफ से पेटीएम ने बातचीत को लेकर शेयर बाजारों को जानकारी दी है। हालांकि, पेटीएम ने जोमैटो का नाम नहीं लिया है। बता दें, पेटीएम अपना पूरा फोकस पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज पर बढ़ाना चाह रहा है।

कुल 4 सेगमेंट में बिजनेस

जोमैटो की ओर से कहा गया है कि वह अपने बिजनेस को और मजबूत करना चाहती है और फिनटेक पेटीएम के साथ इस चर्चा पर फोकस भी यही है। जोमैटो ने कहा कि मौजूदा समय में उसके पास कुल 4 सेगमेंट में बिजनेस हैं। अगर जोमौटो की पेटीएम के साथ डील पक्की हो जाती है तो फूड डिलीवरी कंपनी ट्रैवल, मूवी टिकट बुकिंग और साथ ही साथ देशभर में होने वाले कई तरह के आयोजनों के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेगी। जोमैटो का ये एक्सपेंशन प्लान का हिस्सा है। जोमैटो लगातार अपने बिजनेसज को विस्तार देने में जुटा है। कंपनी अपने सब्सिडियरी कंपनी ब्लिंकिट में 300 करोड़ रुपये और निवेश करने जा रही है। इसके साथ ब्लिंकिट में जोमैटो का कुल निवेश 2300 करोड़ रुपये का हो जाएगा।

अब यहां सवाल उठता है कि कितने में डील हो सकती है?

चूंकि, अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि दोनों कंपनियों के बीच सौदे की रकम क्या होगी। जोमैटो ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि अभी वह पेटीएम के साथ इस बारे में चर्चा कर रही है कि यह डील कितने रुपये की होगी। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन की रकम अभी पक्की नहीं है। हालांकि, खबरों की मानें तो बताया कि Zomato-Paytm का यह सौदा 1,600 करोड़ रुपये से 2,000 करोड़ रुपये के दायरे में होगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Abhishek
Abhishek
Jun 17, 2024
Jun 17, 2024