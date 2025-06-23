SBI म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया Nifty200 Momentum 30 Index Fund, इस दिन तक कर सकते हैं निवेश

भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी SBI Mutual Fund ने एक नया फंड SBI Nifty200 Momentum 30 Index Fund लॉन्च किया है। यह एक ओपन-एंडेड स्कीम है। इसका मतलब है कि इसमें कभी भी निवेश और निकासी कर सकते हैं। यह फंड खास तौर पर Nifty200 Momentum 30 Index को ट्रैक करेगा, जिसमें उन 30 शेयरों को चुना जाता है जो हाल के समय में सबसे ज्यादा तेजी में रहे हैं।

इस स्कीम का NFO (New Fund Offer) 23 जून 2025 से शुरू हो चुका है और यह 3 जुलाई 2025 तक चलेगा।

SBI Nifty200 Momentum 30 Index Fund के बारे में

इस स्कीम का मकसद निवेशकों को ऐसे शेयरों में निवेश कराना जो पिछले कुछ समय में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं और जिनमें तेजी बनी रहने की संभावना है। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि यह कोई गारंटी नहीं है कि स्कीम का मकसद पूरा ही हो।

SBI Funds Management के MD और CEO नंद किशोर के मुताबिक यह इंडेक्स Nifty200 के अंदर से उन 30 कंपनियों को चुनता है जिनके शेयरों में हाल के दिनों में तेज बढ़त रही है और जिनका रिटर्न-टू-रिस्क रेशियो अच्छा है। इसका मतलब है कि कम रिस्क में अच्छा रिटर्न देने वाले शेयरों को शामिल किया जाता है।

D P Singh, जो SBI Mutual Fund के Deputy MD हैं, उन्होंने कहा कि मोमेंटम इनवेस्टिंग एक पुरानी और भरोसेमंद स्ट्रैटेजी है। ये स्टॉक मार्केट के चलन यानी "trend" के साथ चलने पर भरोसा करती है।

फंड में पैसा कहां लगेगा?

इस स्कीम का 95% से 100% पैसा Nifty200 Momentum 30 Index के शेयरों में लगाया जाएगा। बाकी 5% तक की राशि सरकार की सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में लगाई जा सकती है।

NFO के दौरान कम से कम ₹5,000 से निवेश शुरू किया जा सकता है। इसके बाद आप ₹1 के मल्टीपल में और पैसा जोड़ सकते हैं। इस फंड में SIP (Systematic Investment Plan) के जरिये भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है।

फंड को कौन संभालेगा?

इस स्कीम के फंड मैनेजर होंगे Mr. Viral Chhadva, जो दिसंबर 2020 से SBI Mutual Fund से जुड़े हैं। वो कई दूसरे इंडेक्स और ETF स्कीम भी संभाल रहे हैं, जैसे SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund, SBI Nifty500 Index Fund और SBI PSU Bank Index Fund।