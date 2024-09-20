पिछले कुछ वक्त में डिफेंस शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। एक एवरेज निकाली जाए तो ज्यादातर डिफेंस स्टॉक अपने हाई से 30 प्रतिशत नीचे आ चुके हैं। अब निवेशकों को आगे क्या करना चाहिए? डिफेंस सेक्टर के शेयरों में गिरावट बढ़ेगी या तेजी लौटेगी? कौन से डिफेंस स्टॉक हैं जो इन लेवल्स पर खरीदने चाहिए? आइये जानते हैं तमाम सवालों के जवाब।

हाई से 30% नीचे

Cochin Ship - 44%

Bharat Dynamics - 40%

Garden Reach - 40%

MTAR Tech - 40%

Apollo Micro - 36%

BEML - 35%

Paras Defence - 33%

Mazagon Dock - 32%

Mishra Dhaka -31%

Ideaforge - 31%

HAL -26%

DCX Systems: 25%

BEL - 20%

Astra Micro - 17%

आगे क्या होगा?

इस पूरी लिस्ट में सरकारी से लेकर प्राइवेट डिफेंस स्टॉक भी हैं, जो 44% से 17 प्रतिशत तक नीचे आ चुके हैं। अब निवेशकों का आगे क्या करना चाहिए? इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने Mehta equities ltd के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट प्रशांत तापसे से बातचीत की। उनका कहना है कि पिछले 1 से 2 सालों में डिफेंस शेयरों में आए बुल रन के चलते वैल्यूएशन हाई हुए, जिसके चलते स्टॉक्स में करेक्शन आया हुआ है। अब गिरावट के बाद चुनिंदा स्टॉक्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन निवेशकों को Q2 के रिजल्ट्स का इंतजार करना चाहिए, जो बेहतर और साफ पिक्चर दिखाएगा। अगर Q1 के नंबर्स की तरह की Q2 में मार्जिन और ग्रोथ बरकार रहती है तो ठीक, वरना सेकेंड राउंड में इन शेयरों में बिकवाली का प्रेशन बन सकता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ का नजरिया बरकरार है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए।

टेक्निकल आधार पर लॉन्ग टर्न के नजरिये से 3 स्टॉक्स में खरीदारी की जा सकती है।

1. Cochin Shipyard Ltd

खरीदारी की रेंज 1650-1720 रुपए प्रति शेयर

2. MIDHANI (Mishra Dhatu Nigam Limited)

खरीदारी की रेंज 380-390 रुपए प्रति शेयर

3. HAL (Hindustan Aeronautics Limited)

खरीदारी की रेंज 4100-4200 रुपए प्रति शेयर

डिस्क्लेमर: हमारी ओर से किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट से पहले SEBI एडवाइजर की सलाह जरूर लें।