scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारDefence Stocks में गिरावट बढ़ेगी? इन 3 शेयरों में आया खरीदारी का टाइम?

HAL, BEL, Cochin Shipyard, Mazagon में गिरावट बढ़ेगी? इन 3 शेयरों में कमाई का मौका?

ज्यादातर डिफेंस स्टॉक अपने हाई से 30 प्रतिशत नीचे आ चुके हैं। अब निवेशकों को आगे क्या करना चाहिए? डिफेंस सेक्टर के शेयरों में गिरावट बढ़ेगी या तेजी लौटेगी? कौन से डिफेंस स्टॉक हैं जो इन लेवल्स पर खरीदने चाहिए? आइये जानते हैं तमाम सवालों के जवाब।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 20, 2024 15:36 IST
Defence stocks
Defence stocks

पिछले कुछ वक्त में डिफेंस शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। एक एवरेज निकाली जाए तो ज्यादातर डिफेंस स्टॉक अपने हाई से 30 प्रतिशत नीचे आ चुके हैं। अब निवेशकों को आगे क्या करना चाहिए? डिफेंस सेक्टर के शेयरों में गिरावट बढ़ेगी या तेजी लौटेगी? कौन से डिफेंस स्टॉक हैं जो इन लेवल्स पर खरीदने चाहिए? आइये जानते हैं तमाम सवालों के जवाब। 

advertisement

 हाई से 30% नीचे

Cochin Ship - 44%
Bharat Dynamics - 40%
Garden Reach - 40%
MTAR Tech - 40%
Apollo Micro - 36%
BEML - 35%
Paras Defence - 33%
Mazagon Dock - 32%
Mishra Dhaka -31%
Ideaforge - 31%
HAL -26%
DCX Systems: 25%
BEL - 20%
Astra Micro - 17%

(19 सितंबर तक)

आगे क्या होगा?

इस पूरी लिस्ट में सरकारी से लेकर प्राइवेट डिफेंस स्टॉक भी हैं, जो 44% से 17 प्रतिशत तक नीचे आ चुके हैं। अब निवेशकों का आगे क्या करना चाहिए? इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने Mehta equities ltd के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट प्रशांत तापसे से बातचीत की। उनका कहना है कि पिछले 1 से 2 सालों में डिफेंस शेयरों में आए बुल रन के चलते वैल्यूएशन हाई हुए, जिसके चलते स्टॉक्स में करेक्शन आया हुआ है। अब गिरावट के बाद चुनिंदा स्टॉक्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन निवेशकों को Q2 के रिजल्ट्स का इंतजार करना चाहिए, जो बेहतर और साफ पिक्चर दिखाएगा। अगर Q1 के नंबर्स की तरह की Q2 में मार्जिन और ग्रोथ बरकार रहती है तो ठीक, वरना सेकेंड राउंड में इन शेयरों में बिकवाली का प्रेशन बन सकता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ का नजरिया बरकरार है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए।

टेक्निकल आधार पर लॉन्ग टर्न के नजरिये से 3 स्टॉक्स में खरीदारी की जा सकती है।

1. Cochin Shipyard Ltd
खरीदारी की रेंज 1650-1720 रुपए प्रति शेयर

2. MIDHANI (Mishra Dhatu Nigam Limited)
खरीदारी की रेंज 380-390 रुपए प्रति शेयर

3. HAL (Hindustan Aeronautics Limited)
खरीदारी की रेंज 4100-4200 रुपए प्रति शेयर

 

डिस्क्लेमर: हमारी ओर से किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट से पहले SEBI एडवाइजर की सलाह जरूर लें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 20, 2024