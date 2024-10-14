MTNL को सरकार नहीं करेगाी बंद? शेयरों में बंपर तेजी

टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर Mahanagar Telephone Nigam Ltd (MTNL) के शेयरों में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक में 7 प्रतिशत तक उछल गया। आइये जानते हैं स्टॉक में तेजी का कारण क्या है?

CNBC-TV18 को सूत्रों के हवाले से खबर है कि MTNL को बंद नहीं नहीं किया जाएगा। कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानि NCLT के पास ले जाने के विकल्प को भी खारिज कर दिया गया है।

खबरों की मानें तो फिलहाल MTNL की यथास्थिति को बनाए रखने का ही प्लान है। लंबी अवधि में MTNL में ₹8,000 करोड़ के फंड डालने की जरूरत होगी ताकि कंपनी के कामकाज को जारी रखा जा सके। आपको बता दें कि सचिवों की एक कमेटी कंपनी मामले पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही एक रिवाइवल प्लान तैयार किया जाएगा ताकि कर्ज के बोझ में डूबी और कैश की कमी से जूझ रही इस सरकारी कंपनी को वापस उबारा जा सके।

MTNL ने हाल ही में ₹31,944.51 करोड़ के बैंक लोन का डिफॉल्ट किया। इसी महीने ही देश के सबसे बड़े बैंक यानी SBI ने MTNL के अकाउंट को डाउनग्रेड कर NPA में शामिल कर लिया है। कंपनी के शेयरों की बात की जाए तो पिछले एक महीने में स्टॉक 6 प्रतिशत नीचे आ चुका है। तो वहीं 6 महीने में स्टॉक 53 प्रतिशत चढ़ चुका है। वहीं एक साल में स्टॉक में 71.57 प्रतिशत का उछाल आया है।

MTNL के बारे में जानिए

MTNL नवरत्न स्टेटस वाली एक सरकारी कंपनी है। यह मुंबई और दिल्ली में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। MTNL, BSNL के साथ भारत में दो सरकारी टेलीकॉम कंपनियों में से एक है। भारत सरकार के पास MTNL में 56.25 फीसदी की मैजोरिटी स्टेक है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।