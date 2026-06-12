Vodafone Idea share price: वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयरधारकों ने असाधारण आम बैठक (EGM) में 430 करोड़ तक कन्वर्टिबल वारंट जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस खबर के बाद निवेशकों की खरीदारी बढ़ी और शेयर में करीब 6% तक की तेजी दर्ज की गई।

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कंपनी 11 रुपये प्रति वारंट के भाव पर कुल 430 करोड़ वारंट जारी करेगी। ये वारंट बाद में वोडाफोन आइडिया के इक्विटी शेयरों में बदले जा सकेंगे। इस प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए कंपनी 4,730 करोड़ रुपये तक जुटाएगी।

शेयर में आई तेजी, एक महीने में 25% उछाल

वोडाफोन आइडिया का शेयर बीएसई पर 5.64% चढ़कर 14.98 रुपये के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया। इसके साथ ही पिछले एक महीने में शेयर की कुल बढ़त 25% हो गई है।

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कंपनी ने 19 मई को स्टॉक एक्सचेंजों को दी जानकारी में कहा था कि शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के 15 दिनों के अंदर वारंट अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

जुटाई गई रकम का कहां होगा इस्तेमाल

कंपनी के मुताबिक, जुटाई जाने वाली राशि में से 3,000 करोड़ रुपये नेटवर्क विस्तार के लिए लिए गए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) ऋणों के भुगतान में लगाए जाएंगे। यह प्रक्रिया दिसंबर 2027 तक पूरी की जाएगी। इसके अलावा कंपनी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर भी निवेश करेगी।

प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ेगी

वारंट जारी होने के बाद वोडाफोन आइडिया में आदित्य बिड़ला समूह की हिस्सेदारी 9.57% से बढ़कर 13.02% हो जाएगी। शेयरों की संख्या 10,36,70,33,322 से बढ़कर 14,66,70,33,322 हो जाएगी।

दूसरी ओर, Vodafone Group की हिस्सेदारी 16.07% से घटकर 15.46% रह जाएगी। कुल प्रमोटर हिस्सेदारी 25.64% से बढ़कर 28.48% हो जाएगी। वहीं, सरकार की हिस्सेदारी 49% से घटकर 47.13% रहने का अनुमान है।

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कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह प्रेफरेंशियल इश्यू कन्वर्टिबल वारंट्स के जरिए किया जा रहा है। इसलिए पूरी राशि एकमुश्त नहीं मिलेगी, बल्कि वारंट आवंटन की तारीख से 18 महीने की अवधि में चरणबद्ध तरीके से प्राप्त होगी।