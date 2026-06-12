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Newsशेयर बाज़ारशेयर बाजार में बंपर रैली! एक्सपर्ट्स ने बताए ये 3 दमदार शेयर, मिलेगा तगड़ा मुनाफा; जानें टारगेट और स्टॉप लॉस

शेयर बाजार में बंपर रैली! एक्सपर्ट्स ने बताए ये 3 दमदार शेयर, मिलेगा तगड़ा मुनाफा; जानें टारगेट और स्टॉप लॉस

मास्टर कैपिटल सर्विसेज के रिसर्च एडवाइजरी एवीपी विष्णु कांत उपाध्याय ने शुक्रवार के कारोबार के लिए फेडरल बैंक, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर पॉजिटिव राय दी है। 

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 12, 2026 11:36 IST
ग्रासिम इंडस्ट्रीज दैनिक चार्ट पर एक मजबूत तेजी का रुझान दिखाती रहती है, जो उच्चतम उच्च और उच्चतम निम्न के स्पष्ट क्रम द्वारा चिह्नित है, विश्लेषक ने कहा।
ग्रासिम इंडस्ट्रीज दैनिक चार्ट पर मजबूत तेजी का रुझान जारी रखे हुए है, जो उच्चतम और निम्नतम स्तरों की स्पष्ट श्रृंखला से दर्शाया गया है, विश्लेषक ने कहा।

Stocks to BUY: शेयर बाजार में शुक्रवार को जारी तेजी के बीच निवेशकों के लिए कमाई का बड़ा मौका आया है। आज सुबह 10:37 बजे तक बीएसई 0.96% या 710.68 अंक चढ़कर 74,543.23 अंक पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई 0.79% या 182.30 अंक की तेजी के साथ 23,343.90 अंक पर कारोबार कर रहा था।

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इस बीच कुछ चुनिंदा शेयर ट्रेडर्स के रडार पर बने हुए हैं। मास्टर कैपिटल सर्विसेज के रिसर्च एडवाइजरी एवीपी विष्णु कांत उपाध्याय ने शुक्रवार के कारोबार के लिए फेडरल बैंक, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर पॉजिटिव राय दी है। 

Federal Bank

विष्णु कांत उपाध्याय के अनुसार, फेडरल बैंक ने 300 रुपये के आसपास अपने पिछले ऑल-टाइम हाई को पार कर नया रिकॉर्ड बनाया है। यह ब्रेकआउट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से आया, जो लंबे समय तक कंसोलिडेशन के बाद तेजी का संकेत देता है।

ये खबर पढ़ना ना भूलें: 52 Week Low से उछला रिलायंस का शेयर! जानिए आगे क्या है एक्सपर्ट्स का अनुमान

ब्रेकआउट के बाद शेयर ने उसी स्तर का सफल रीटेस्ट किया है। चार्ट पर लगातार हायर हाई और हायर लो का ढांचा बना हुआ है और शेयर सभी प्रमुख मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार कर रहा है। एक्सपर्ट ने इस शेयर पर 334 रुपये का टारगेट प्राइस और 291 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है। 

Grasim Industries

एक्सपर्ट विष्णु कांत उपाध्याय ने बताया कि  ग्रासिम इंडस्ट्रीज के डेली चार्ट पर भी तेजी का रुझान बना हुआ है। शेयर ने हाल ही में 2,990-3,000 रुपये के दायरे के ऊपर ऑल-टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है।

इसके साथ बने रनअवे गैप को विश्लेषक मजबूत खरीदारी का संकेत मानते हैं। ब्रेकआउट के बाद शेयर में सीमित वॉल्यूम के साथ हल्का करेक्शन देखा गया, जिसे स्वस्थ पुलबैक माना जा रहा है। शेयर 21, 55, 100 और 200 ईएमए से ऊपर बना हुआ है और आरएसआई भी 50 के ऊपर है।

एक्सपर्ट ने इस शेयर के लिए 3,345 रुपये का टारगेट प्राइस और 2,900 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है।

इस शेयर के लिए 3,345 रुपये का लक्ष्य और 2,900 रुपये का स्टॉप लॉस दिया गया है।

GMR Airports

एक्सपर्ट ने कहा कि जीएमआर एयरपोर्ट्स ने 98 रुपये के आसपास गिरती ट्रेंडलाइन के ऊपर ब्रेकआउट दर्ज किया है। इसके साथ इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी पूरा हुआ, जो बड़े ट्रेंड रिवर्सल का संकेत माना जाता है।

ब्रेकआउट के बाद शेयर ने ट्रेंडलाइन का सफल रीटेस्ट किया और समर्थन बनाए रखा। चार्ट पर हायर हाई और हायर लो का पैटर्न जारी है। शेयर 21 और 55 दिन के प्रमुख ईएमए से ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि आरएसआई भी सकारात्मक संकेत दे रहा है।

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एक्सपर्ट ने इस शेयर के लिए 109 रुपये का टारगेट और 95 रुपये का स्टॉप लॉस तय किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Admin
Published On:
Jun 12, 2026