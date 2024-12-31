9 दिन की गिरावट के बाद इस मल्टीबैगर रेलवे शेयर में क्यों आया जबरदस्त उछाल?

31 दिसंबर यानि मंगलवार को Rail Vikas Nigam Ltd. (RVNL) के शेयरों में 7% की बढ़त देखी गई, जो कि कंपनी के सोमवार को एक प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोलीदाता (L1) घोषित होने के बाद हुआ।

RVNL ने एक्सचेंजों को सूचित किया कि कंपनी को ₹137 करोड़ की केंद्रीय रेलवे परियोजना के लिए सबसे कम बोलीदाता (L1) घोषित किया गया है।

यह परियोजना भूसेवल-खंडवा सेगमेंट में 132/55 KV ट्रैक्शन सबस्टेशन, सेक्शनिंग पोस्ट और सब-सेक्शनिंग पोस्ट का डिज़ाइन, सप्लाई, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है। यह कॉन्टैक्ट 2x25 KV ट्रैक्शन सिस्टम को उन्नत करने का उद्देश्य रखता है, जिसमें 3,000 MT का लोडिंग लक्ष्य सपोर्ट के लिए स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाएगा। RVNL की नौ दिन की गिरावट के दौरान, इसके शेयरों में 13% की गिरावट आई थी।

RVNL की 9 दिन की गिरावट के दौरान, इसके शेयरों में 13% की गिरावट आई थी। RVNL के साथ-साथ, RITES के शेयरों में भी मंगलवार के सत्र में 11% तक की बढ़त देखी गई, जो सोमवार को 4.5% की गिरावट के बाद हुआ।

अन्य रेलवे कंपनियों जैसे IRCON और RailTel के शेयरों में भी 4% तक का उछाल देखने को मिला। भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) एकमात्र रेलवे स्टॉक है जो मंगलवार के सत्र में 3% से अधिक की गिरावट के साथ व्यापार कर रहा है।

2024 के पहले हाफ़ में रेलवे स्टॉक्स ने शानदार प्रदर्शन किया था, IRFC, RVNL और IRCON जैसे स्टॉक्स ने जनवरी-जून के दौरान 55% से लेकर 130% तक का उछाल देखा था। हालांकि, इन स्टॉक्स ने अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से 35% से 40% तक की गिरावट देखी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।