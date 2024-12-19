Stock Market Crash क्यों हुआ? Sensex 1,200 प्वाइंट्स टूटा, ₹6 लाख करोड़ का नुकसान

भारतीय शेयर बाजार में 19 दिसंबर यानि गुरुवार को शुरुआती कारोबार में भारी गिरावट आई, जिसमें प्रमुख सूचकांक Sensex लगभग 1,200 अंक टूटकर और Nifty 23,870 के स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने संकेत दिया कि ब्याज दरों में कटौती की गति भविष्य में धीमी हो सकती है।

सेंसेक्स 79,029.03 पर खुला, जबकि इसका पिछला बंद 80,182.20 था, और इसमें 1,162 अंक की गिरावट आई, जो 79,020.08 के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह, निफ्टी 50 23,877.15 पर खुला, जबकि इसका पिछला बंद 24,198.85 था, और 329 अंक गिरकर 23,870.30 के स्तर पर आ गया।

BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप पिछले सत्र के ₹452.6 लाख करोड़ से घटकर लगभग ₹446.5 लाख करोड़ हो गया, जिससे निवेशकों को गुरुवार के व्यापार में कुछ ही मिनटों में ₹6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। पिछले चार दिनों में नुकसान के कारण निवेशकों ने लगभग ₹13 लाख करोड़ खो दिए हैं, क्योंकि 13 दिसंबर, शुक्रवार को बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण ₹459.4 लाख करोड़ था।

18 दिसंबर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व के जरिए बेंचमार्क ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती किए जाने के बाद, जो बाजार की उम्मीदों के अनुरूप था। इसके बावजूद फेड के ब्याज दरों में कटौती के आउटलुक ने दुनिया भर में बाजार भावना को कमजोर कर दिया। फेड ने अपनी दर कटौती के आउटलुक में संशोधन किया और 2025 के अंत तक केवल दो और 25 आधार अंकों की कटौती का अनुमान जताया।