Newsशेयर बाज़ारTata Investment Share Price: आज 9% से ज्यादा भागा टाटा स्टॉक! ऐसा क्या हुआ? एक्सपर्ट से जानिए और कितना भागेगा

Tata Investment Share Price: आज 9% से ज्यादा भागा टाटा स्टॉक! ऐसा क्या हुआ? एक्सपर्ट से जानिए और कितना भागेगा

शेयर आज 9% से ज्यादा चढ़कर दिन के उच्चतम स्तर 6500 रुपये को टच किया। पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक 14% चढ़ा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 20, 2025 18:36 IST
Tata Investment Share Price: टाटा ग्रुप की इंवेस्टमेंट कंपनी Tata Investment Corporation Limited के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली। शेयर आज 9% से ज्यादा चढ़कर दिन के उच्चतम स्तर 6500 रुपये को टच किया। पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक 14% चढ़ा है। 

क्यों आई स्टॉक में तेजी?

शेयर प्राइस में उतार-चढ़ाव पर एक एक्सचेंज के सवाल के जवाब में कंपनी ने कहा कि हमारे पास स्टॉक एक्सचेंजों के साथ शेयर करने के लिए कोई जानकारी या घोषणा नहीं है, जिसका हमारे कारोबार किए गए शेयरों की कीमत/मात्रा पर असर पड़ा है। इसका मतलब स्टॉक में सामान्य रूप से खरीदारी देखने को मिली ही।

स्टॉक आज बीएसई पर 2.20% या 130.75 रुपये की तेजी के साथ  6081.80 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.11% या 125.55 रुपये चढ़कर 6,070 रुपये पर बंद हुआ।

Tata Investment Share Price Target

बिजनेस टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एनालिस्ट एआर रामचंद्रन ने कहा कि स्टॉक के डेली चार्ट पर शेयर की कीमत में तेजी है और यह शॉर्ट टर्म में 6,900 रुपये के ऊपरी टारगेट तक पहुंच सकता है।

Tata Investment Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 14 प्रतिशत चढ़ा है। हालांकि पिछले 1 महीने में स्टॉक 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 1.5 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

2 साल में 2 गुना हुआ पैसा

सालाना आधार पर देखें तो पिछले 1 साल में शेयर करीब 4 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं पिछले 2 साल में स्टॉक ने निवेशकों का पैसा 2 गुना करते हुए 188 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इसके अलावा शेयर ने पिछले 3 साल में 331 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 558 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
