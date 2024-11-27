Talbros Automotive shares में बंपर तेजी क्यों?



Talbros Automotive Components Ltd. के शेयर बुधवार, 27 नवंबर को 14% तक की तेजी के साथ ट्रेड करते दिखे। शेयर की इस उड़ान के चलते भाव 335 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गया।

टलब्रोस ऑटोमोटिव के शेयरों में उछाल बड़ा ऑर्डर मिलने की वजह से देखने को मिला है। कंपनी ने रेग्युलेटरी फाइलिंग में बताया कि उसे अपने ज्वाइंट वेंचर के साथ मिलकर प्रमुख OEMs (ऑरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स) से घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए ₹475 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं।

कंपनी ने कहा कि इन ऑर्डरों को अगले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। इन ऑर्डरों में कंपनी की सभी प्रोडक्ट्स लाइनों जैसे गैसकेट्स, हीट शील्ड्स, फोर्जिंग कंपोनेंट्स, चेसिस और होसेस के लिए ऑर्डर शामिल हैं। टलब्रोस ऑटोमोटिव को ₹345 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, जिसमें ₹131 करोड़ के निर्यात शामिल हैं, जो मुख्य रूप से यूरोप में हैं। ये ऑर्डर गैसकेट्स और हीट शील्ड उत्पादों के लिए सेलींग व्यवसाय से आए हैं।

इनमें से ₹245 करोड़ का ऑर्डर हीट शील्ड सेगमेंट के लिए है, जो विभिन्न OEMs से हासिल हुआ है। बाकी ₹100 करोड़ का ऑर्डर गैसकेट डिवीजन के लिए है। यूरोप में निर्यात बढ़ाकर कंपनी अपने बाजार हिस्से को मजबूत कर रही है।

इसके अलावा निर्यात में वृद्धि से मार्जिन में सुधार होने की उम्मीद है। कंपनी को अपनी JV (Marelli Talbros Chassis Systems) के जरिए से चेसिस कंपोनेंट्स के लिए ₹35 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। फोर्जिंग बिजनेस से ₹23 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, जिसमें ₹14 करोड़ का एक्सपोर्ट शामिल है। टलब्रोस ने अपनी JV (Talbros Marugo Rubber) के जरिए से घरेलू बाजार में ₹70 करोड़ के ऑर्डर हासिल किए हैं, जो होसेस और ए/वी जैसे उत्पादों के लिए हैं।

इन प्रोडक्ट्स की कमर्शियलाइजेशन FY26 से शुरू होगी। यह ऑर्डर भारत के सबसे बड़े PV OEMs में से एक से प्राप्त हुआ है। कंपनी ने कहा कि ये ऑर्डर उसके रेवेन्यू की विजिबिलिटीको बढ़ाने और प्रॉफिटिबिलिटी को सुधारने में मदद करेंगे।

