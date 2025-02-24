scorecardresearch
Stock Market Crash: आज क्यों गिरा शेयर बाजार? 3 कारण

Stock Market Crash: आज क्यों गिरा शेयर बाजार? 3 कारण

सेंसेक्स और निफ्टी आज लगातार पांचवे कारोबारी सत्रों में टूटकर ट्रेड कर रहा है। आखिरी आज शेयर बाजार में इतनी गिरावट क्यों हैं? चलिए डिटेल में जानते हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 24, 2025 12:06 IST
Why Share Market Down Today
Why Share Market Down Today

Stock Market Crash: सोमवार को बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी आज लगातार पांचवे कारोबारी सत्रों में टूटा। दोनों इंडेक्स में आज एक बार फिर से तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 11:40 बजे तक सेंसेक्स 0.92% या 696.40 अंक टूटकर 74,614.66 अंक पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं निफ्टी 0.89% या 202.25 अंक गिरकर 22,593.65 अंक पर कारोबार कर रहा था। 

BSE Midcap इेंडेक्स 0.68% या 274.26 अंक गिरकर 40,099.76 अंक पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं निफ्टी 0.40% या 183.83 अंक टूटकर 45,672.17 अंक पर कारोबार कर रहा था। आखिरी आज शेयर बाजार में इतनी गिरावट क्यों हैं? चलिए डिटेल में जानते हैं।  

ट्रम्प की टैरिफ नीतियों से ट्रेड वॉर की चिंता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ नीतियों के कारण दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती खींचतान पर चिंताएं बढ़ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही रिसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। विशेषज्ञों को डर है कि ट्रम्प के टैरिफ कदमों से ट्रे़ड वॉर शुरू हो सकता है। 

FPI सेलिंग

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) हाई मार्केट वैल्यूएशन, बढ़ती अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और आर्थिक मंदी के संकेतों के बीच पिछले साल अक्टूबर से लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। 

चाइना फैक्टर

चीन का शेयर बाजार पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा है, जिससे भारत के शेयर बाजार के लिए एक और चुनौती पैदा हो गई है। पैसा भारत के शेयर बाज़ार से चीन की ओर जा रहा है क्योंकि चीनी शेयर अच्छे वैल्यू पर दिख रहे हैं, जबकि भारतीय शेयर अभी भी अधिक कीमत वाले दिख रहे हैं।

बिजनेस टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के वी के विजयकुमार ने कहा कि बाजार को लगातार एफपीआई बिक्री और ट्रम्प टैरिफ से संबंधित वैश्विक अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है।

भारत के लिए एकमात्र पॉजिटिव बात यह है कि लार्जकैप का वैल्यूएशन उचित हो गया है जिससे लंबी अवधि के निवेशकों को खरीदारी का मौका मिल रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
