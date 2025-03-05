scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारSensex, Nifty: बुधवार को बाजार ‘बम-बम’! आज इस वजह से भागा स्टॉक मार्केट - DETAILS

Sensex, Nifty: बुधवार को बाजार ‘बम-बम’! आज इस वजह से भागा स्टॉक मार्केट - DETAILS

सुबह 10:11 बजे तक सेंसेक्स 0.67% या 487.59 अंक की तेजी के साथ 73,477.52 अंक पर ट्रेड कर रहा था और निफ्टी 0.71% या 157.60 अंक की तेजी के साथ 22,240.25 अंक पर कारोबार कर रहा था।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 5, 2025 10:44 IST

Sensex, Nifty:  बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार 10 सत्रों तक गिरावट के बाद आज यानी बुधवार 5 मार्च को शेयर बाजार में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। आज सुबह 10:11 बजे तक सेंसेक्स 0.67% या 487.59 अंक की तेजी के साथ 73,477.52 अंक पर ट्रेड कर रहा था और निफ्टी 0.71% या 157.60 अंक की तेजी के साथ 22,240.25 अंक पर कारोबार कर रहा था। 

advertisement

बाजार में आज क्यों तेजी?

ट्रम्प टैरिफ पर चीन की जवाबी कार्रवाई के बाद वॉल स्ट्रीट में रातों-रात गिरावट आने के बाद भी आज भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की कीमतें गिरकर 70 डॉलर प्रति बैरल के स्तर के करीब पहुंच गई हैं, जो बाजार के लिए एक और अच्छी खबर है।

चीन ने कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिसे बाजार द्वारा काफी कम प्रतिक्रिया माना गया। साथ ही ऐसी भी खबरें थीं कि डोनाल्ड ट्रम्प बुधवार की सुबह कनाडा और मैक्सिको के साथ समझौते की घोषणा कर सकते हैं। 

चीन ने लेटेस्ट अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्यवाई में अमेरिकी खाद्य और कृषि आयात पर 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। 

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के वी के विजयकुमार ने कहा कि ट्रम्प के टैरिफ से पैदा हुए बाजार में अनिश्चितता अब उच्चतम स्तर पर है, जिसका असर बाजारों पर पड़ा और जिसके कारण ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो गया।

निवेशक क्या करें?

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के वी के विजयकुमार ने कहा कि निवेशकों को Wait & Watch करना चाहिए। एक्सपर्ट ने कहा कि सही वैल्यूएशन वाले ग्रोथ स्टॉक, खासकर फाइनेंशियल, टेलीकॉम पर नजर रखें।

Top Gainers & Losers

खबर लिखे जानें तक Mahindra & Mahindra Limited, Trent Limited, Adani Ports and Special Economic Zone Limited, Eicher Motors Limited और NTPC Limited के शेयर टॉप गेनर रहे। 

Bajaj Finance Limited, Shriram Finance Limited, Bajaj Finserv Limited, UltraTech Cement Limited और IndusInd Bank Limited अभी तक के टॉप लूजर है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 5, 2025