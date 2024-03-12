लार्ज और मिड कैप फंड आपके निवेश पोर्टफोलियो में क्यों शामिल होने चाहिए?

निवेशक अक्सर अपने निवेश पोर्टफोलियो बनाते समय स्थिरता और विकास के बीच संतुलन चाहते हैं। म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक विकल्प लार्ज और मिड कैप फंड है जो इन दोनों बातों पर ध्यान देते हैं और जो नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम हैं। यह अनोखा निवेश एक ही फंड के भीतर लार्ज कैप और मिड कैप शेयरों की खूबियों को जोड़ता है। यह फंड पैसा बनाने के लिए विविधताओं से भरा दृष्टिकोण प्रदान करता है।

वी सर्व मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के करण भारद्वाज के मुताबिक लॉर्ज और मिडकैप का संगम आपको विविधता प्रदान करता है।

लार्ज और मिड कैप फंड क्या है?

लार्ज और मिड कैप फंड बुनियादी तौर पर एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों शेयरों में सर्वोत्तम तरीके से अपनी संपत्ति को समझदारी से साथ बेहतर रूप से आवंटित करता है। लार्ज कैप स्टॉक आम तौर पर पर्याप्त मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली अच्छी तरह से स्थापित कंपनियों से संबंधित होते हैं। मिड कैप स्टॉक छोटी साइज की कंपनियों से संबंधित होते हैं लेकिन इन छोटी कंपनियों में विकास की संभावना होती हैं। इन दो श्रेणियों के विलय का उद्देश्य निवेशकों को एक संपूर्ण निवेश रणनीति प्रदान करना है।

आपको लार्ज और मिड कैप फंड क्यों चुनना चाहिए?

सापेक्ष स्थिरता (Relative stability) : लार्ज और मिड कैप फंड का एक प्रमुख लाभ लार्ज-कैप शेयरों के ज़रिये सापेक्ष स्थिरता प्रदान करने की उनकी क्षमता है। अक्सर ब्लू-चिप स्टॉक के नाम से पहचाने जाने वाले ये स्टॉक प्रमाणित सफल ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनियों से संबंधित होते हैं। इंडस्ट्री में ये बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के मुकाबले आर्थिक मंदी का सामना अधिक प्रभावी ढंग से करती हैं। बड़ी कंपनियां फंड के संपूर्ण परफॉरमेंस के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती हैं, फंड में लार्ज कैप शेयरों को स्थिरता प्रदान करने वाली ताकत के तौर पर शामिल करती हैं और बाजार की अस्थिरता के प्रभाव को कम करती हैं।

विकास क्षमता (Growth potential): फंड में मिड कैप शेयर विकास की संभावना पैदा करता है। मिड कैप कंपनियां छोटी होती हैं, जिससे वे अच्छा विस्तार करने और बाजार में अच्छी हिस्सेदारी हासिल करने की स्थिति में होती हैं। हालांकि उनमें लार्ज-कैप शेयरों के मुकाबले बड़े जोखिम हो सकते हैं, लेकिन उनमें विकास की संभावनाएं होती हैं, जिनसे वे फंड के कुल रिटर्न में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सापेक्ष स्थिरता और विकास का यह मजबूत तालमेल लार्ज और मिड कैप फंड को खास तौर पर एक आकर्षक निवेश विकल्प बना देता है।

करन भारद्वाज के मुताबिक विविधीकरण (Diversification): विविधीकरण मजबूत निवेश रणनीति की आधारशिला है, और इस मामले में लार्ज और मिड कैप फंड सबसे अच्छे हैं। एक ही फंड में लार्ज और मिड-कैप दोनों शेयरों को शामिल करने से, निवेशकों को विभिन्न बाजार क्षेत्रों में निवेश से लाभ होता है। लार्ज-कैप स्टॉक सापेक्ष स्थिरता की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि मिड-कैप स्टॉक छोटी, तेजी से बढ़ती कंपनियों की क्षमता का उपयोग करते हुए विविधीकरण का अवसर प्रदान करते हैं। यह संतुलित विविधीकरण जोखिम को कम करने में मदद करता है और कुल निवेश पोर्टफोलियो के रीजिलियंस यानी बदली परिस्थितियों में विकास करने की क्षमता को बढ़ाता है।

सक्रिय प्रबंधन (Active Management): सक्रिय रूप से प्रबंधित लार्ज और मिड कैप फंड विशेषज्ञता का अतिरिक्त लाभ पहुंचाते हैं। अनुभवी फंड मैनेजर गहन शोध और विश्लेषण के आधार पर निवेश संबंधी निर्णय लेते हैं, जिसका लक्ष्य जोखिमों का प्रबंधन करते हुए रिटर्न को ऑप्टिमाइज यानी व्यवस्थित करना होता है। सक्रिय प्रबंधन का यह नज़रिया उन निवेशकों के लिए खास तौर पर आकर्षक हो सकता है जो प्रोफेशनल लोगों के कौशल पर भरोसा करते हुए अधिक व्यावहारिक निवेश रणनीति पसंद करते हैं ताकि गतिशील शेयर बाजार का प्रबंधन किया जा सके।

दीर्घकालिक विकास (Long-term growth): दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, लार्ज और मिड कैप फंड पैसा बनाने के लक्ष्य के साथ अच्छी तालमेल बना लेते हैं। लार्ज-कैप शेयरों की सापेक्ष स्थिरता और मिड-कैप शेयरों की विकास क्षमता दोनों मिलकर निवेशकों को नया भविष्य प्रदान करती हैं जो शॉर्ट टर्म मार्केट के उतार-चढ़ाव के दायरे तक सीमित नहीं होता है। ये फंड उन लोगों के लिए सही हैं जो लार्ज और मिड-कैप दोनों शेयरों की चक्रवृद्धि विकास क्षमता और उनके कारण पैदा हुए विविध अवसरों का लाभ उठाकर समय के साथ लगातार संपत्ति बनाना चाहते हैं।

महत्वपूर्ण विचार:

निवेशकों के लिए लार्ज और मिड कैप फंड से जुड़े विशिष्ट उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता के प्रति सचेत रहना जरूरी है। हालांकि ये फंड एक संतुलित नज़रिया देते हैं, लेकिन ये बाजार के उतार-चढ़ाव से अछूते नहीं हैं। निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में लार्ज और मिड कैप फंड को शामिल करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों, समय सीमा और जोखिम सहनशीलता का सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए।

कुल मिलाकर, लार्ज और मिड कैप फंड एक व्यापक निवेश समाधान के रूप में दिखता है जिसमें दोहरा लाभ शामिल है यानी लार्ज-कैप शेयरों की सापेक्ष स्थिरता और मिड-कैप शेयरों की विकास क्षमता। बजाज फिनसर्व एएमसी ने हाल ही में 6 फरवरी 2024 को अपना लार्ज और मिड कैप फंड लॉन्च किया है। लार्ज और मिड कैप फंड की अद्वितीय विशेषताओं और फायदों को समझकर, आप अपने वित्तीय उद्देश्यों के हिसाब से सोच-समझकर निर्णय ले सकते हैं।