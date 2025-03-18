Sensex, Nifty: शेयर बाजार में आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 10:49 बजे तक दोनों प्रमुख सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी 1% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 1.16% या 862.73 अंक की तेजी के साथ 75,032.68 अंक पर कारोबार कर रहा था तो वहीं निफ्टी 1.14% या 256.25 अंक चढ़कर 22,765 अंक पर ट्रेड कर रहा था।

BSE और NSE में तेजी का कारण अन्य एशियाई बाजारों में तेजी है। ऐसा चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीदों के कारण हुआ है। हालांकि, आगामी अमेरिकी टैरिफ, कल यानी बुधवार को होने वाले अमेरिकी ब्याज दर पर निर्णय और चल रहे ग्लोबल तनावों के बारे में चिंताओं के कारण निवेशक सतर्क बने हुए हैं।

बीएसई में लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप इस तेजी के कारण 4.03 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 397.20 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

हरे निशान पर सभी सेक्टर्स

मंगलवार 18 मार्च को सभी सेक्टर्स हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। NSE के आंकड़ो के मुताबिक इस समय तक सबसे ज्यादा तेजी NIFTY REALTY में देखने को मिल रही है। यह इंडेक्स 2.10% बढ़कर 813.85 अंक पर ट्रेड कर रहा है।

वहीं खबर लिखे जाने तक Nifty Bank 1.35%, Nifty Auto 1.36%, Nifty Financial Services 1.31%, Nifty FMCG 1.22%, Nifty IT 0.96%, Nifty Media 1.82%, Nifty Pharma 0.98% और Nifty Consumer Durables 1.61% चढ़कर कारोबार कर रहा है।

Midcap और Smallcap

खबर लिखे जाने तक BSE Midcap इंडेक्स 1.29% या 507.19 अंक की तेजी के साथ 39,871.27 अंक पर कारोबार कर रहा था तो वहीं BSE Smallcap इंडेक्स 1.94% या 848.97 अंक चढ़कर 44,683.24 अंक पर ट्रेड कर रहा था।

Top Gainers & Losers

इस समय तक Shriram Finance Limited, Larsen & Toubro Limited, ICICI Bank Limited, Hindalco Industries Limited और Mahindra & Mahindra Limited निफ्टी के टॉप गेनर हैं।

वहीं Bajaj Finserv Limited, IndusInd Bank Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited और Bajaj Finance Limited निफ्टी के टॉप लूजर रहे हैं।